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Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Gene Blevins / Reuters

Европейская ракета-носитель Vega, которая должна была вывести на орбиту два научных спутника для дистанционного зондирования Земли, не cмогла завершить миссию, отклонившись от траектории. Об этом сообщает РИА Новости.

Vega Vega VV17 стартовала во вторник с космодрома в городе Куру во Французской Гвиане, неся с собой испанский аппарат SEOSAT-Ingenio, принадлежащий Европейскому космическому агентству, и спутник TARANIS Национального центра космических исследований Франции

После зажигания двигателя верхней ступени Avum специалисты зафиксировали отклонение от траектории полета, после чего было принято решение прекратить полет. В настоящее время специалисты работают над установлением причин провала миссии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, авария могла произойти из-за отказа украинского двигателя.

Первый сбой в эксплуатации ракеты произошел в июле 2019 года, тогда на борту носителя находился военный спутник Falcon Eye1 Объединенных Арабских Эмиратов. Нынешний неудавшийся запуск должен был стать седьмым в этом году и семнадцатым с начала ее использования в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Arianespace приняла решение убрать украинские и российские комплектующие в Vega и заменить их на европейские аналоги в рамках модернизации. Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для легкой ракеты Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем» (Украина). Титановые топливные баки для носителя производит Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (Россия).

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Гвиана
Испания
ОАЭ
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Франция
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ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
Проекты
Ariane РН
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