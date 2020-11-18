The National Interest (США): устрашающее новое оружие, которым Россия может уничтожать американские танки

Российские подвижные огнеметные системы и так очень опасны и внушают ужас, однако Кремль снова их модернизировал. Для огнеметного комплекса ТОС-2 «Тосочка» изготовлены еще более мощные боеприпасы, повышена мобильность за счет нового шасси и автономность. Система теперь не зависит от заряжающей машины.

Российские военные в прошлую пятницу объявили, что новейшие образцы тяжелых огнеметов ТОС-2 «Тосочка» в настоящее время проходят предварительные испытания.

Многие страны, включая США, отказались от применения огнеметов, однако Москва с удвоенными усилиями применяет огнеметные системы на современном поле боя. Но это уже не ранцевые системы со шлангами и распылителями, которыми пользовалась пехота во время двух мировых войн. Россия разработала тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на шасси танка Т-72 для ведения стрельбы термобарическими боеприпасами.

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 "Тосочка" в настоящее время проходят испытания, о чем в прошлую пятницу объявили российские военные.

"Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБЗ (радиационной, химической, бактериологической защиты). Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сказал в интервью газете "Красная Звезда" начальник войск радиационной, химической и бактериологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Первый этап испытаний огнемета прошел во время учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На главном этапе учений присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Правда, неизвестно, увидел ли он в действии "Тосочку".

Во время сентябрьских испытаний новая огнеметная система была применена для уничтожения наступающих в боевых порядках танков условного противника. Использовались неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

"Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях с повышенной энергоемкостью удалось нанести серьезный ущерб наступающему противнику", - заявил во время сентябрьских учений агентству ТАСС официальный представитель Министерства обороны.

ТОС-2 "Тосочка" является модифицированным вариантом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Новый образец имеет улучшенные характеристики. ТОС-1А является модернизированной версией тяжело бронированной огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино", которая может применять дымозажигательные и термобарические неуправляемые реактивные снаряды, уничтожающие или повреждающие любую слабозащищенную цель на своем пути.

В отличие от предыдущих систем, которые устанавливались на танковом шасси, ТОС-2 выполнена на колесном шасси грузовика "Урал", который имеет повышенную грузоподъемность и проходимость.

ТОС-2 чем-то напоминает знаменитую реактивную систему залпового огня БМ-13, разработанную в годы Второй мировой войны, которую солдаты ласково называли "Катюша" в честь героини популярной песни военных лет. Немцы называли БМ-13 "Сталинским органом". Эта система эффективно применялась на поле боя и получила официальное название гвардейский миномет.

ТОС-2 является версией 21 века и имеет повышенную дальность пуска реактивных снарядов. У "Тосочки" полностью автоматизированы системы прицеливания, а также пуска и управления огнем. По заявлению российского Министерства обороны, тяжелый огнемет оснащен краном и поэтому не нуждается в транспортно-заряжающей машине. У ТОС-2 также имеется система РЭБ, применяемая против высокоточного оружия. Броня у этого огнемета слабее, чем у предшественников, но он способен обрушить мощный шквал огня на противника.

Питер Сучиу (Peter Suciu)