Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): устрашающее новое оружие, которым Россия может уничтожать американские танки

429
0
0
Военная техника на Тверской улице
Военная техника на Тверской улице.
Источник изображения: © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Российские подвижные огнеметные системы и так очень опасны и внушают ужас, однако Кремль снова их модернизировал. Для огнеметного комплекса ТОС-2 «Тосочка» изготовлены еще более мощные боеприпасы, повышена мобильность за счет нового шасси и автономность. Система теперь не зависит от заряжающей машины.

Российские военные в прошлую пятницу объявили, что новейшие образцы тяжелых огнеметов ТОС-2 «Тосочка» в настоящее время проходят предварительные испытания.

Многие страны, включая США, отказались от применения огнеметов, однако Москва с удвоенными усилиями применяет огнеметные системы на современном поле боя. Но это уже не ранцевые системы со шлангами и распылителями, которыми пользовалась пехота во время двух мировых войн. Россия разработала тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на шасси танка Т-72 для ведения стрельбы термобарическими боеприпасами.

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 "Тосочка" в настоящее время проходят испытания, о чем в прошлую пятницу объявили российские военные.

"Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБЗ (радиационной, химической, бактериологической защиты). Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сказал в интервью газете "Красная Звезда" начальник войск радиационной, химической и бактериологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Первый этап испытаний огнемета прошел во время учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На главном этапе учений присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Правда, неизвестно, увидел ли он в действии "Тосочку".

Во время сентябрьских испытаний новая огнеметная система была применена для уничтожения наступающих в боевых порядках танков условного противника. Использовались неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

"Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях с повышенной энергоемкостью удалось нанести серьезный ущерб наступающему противнику", - заявил во время сентябрьских учений агентству ТАСС официальный представитель Министерства обороны.

ТОС-2 "Тосочка" является модифицированным вариантом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Новый образец имеет улучшенные характеристики. ТОС-1А является модернизированной версией тяжело бронированной огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино", которая может применять дымозажигательные и термобарические неуправляемые реактивные снаряды, уничтожающие или повреждающие любую слабозащищенную цель на своем пути.

В отличие от предыдущих систем, которые устанавливались на танковом шасси, ТОС-2 выполнена на колесном шасси грузовика "Урал", который имеет повышенную грузоподъемность и проходимость.

ТОС-2 чем-то напоминает знаменитую реактивную систему залпового огня БМ-13, разработанную в годы Второй мировой войны, которую солдаты ласково называли "Катюша" в честь героини популярной песни военных лет. Немцы называли БМ-13 "Сталинским органом". Эта система эффективно применялась на поле боя и получила официальное название гвардейский миномет.

ТОС-2 является версией 21 века и имеет повышенную дальность пуска реактивных снарядов. У "Тосочки" полностью автоматизированы системы прицеливания, а также пуска и управления огнем. По заявлению российского Министерства обороны, тяжелый огнемет оснащен краном и поэтому не нуждается в транспортно-заряжающей машине. У ТОС-2 также имеется система РЭБ, применяемая против высокоточного оружия. Броня у этого огнемета слабее, чем у предшественников, но он способен обрушить мощный шквал огня на противника.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
Шквал
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ЯО
Похожие новости
16.11.2020
"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России
25.06.2020
Загадочный «Импульс»
03.02.2020
Победа вопреки
29.05.2013
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: история и современность
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома