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Газета.ru

Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»

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Источник изображения: gazeta.ru

National Interest рассказал про новейшую российскую огнеметную систему ТОС-2

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», поставки которой Минобороны России запланированы на 2021 год, вызывает повышенное внимание со стороны военных обозревателей на Западе. Чем система будет отличаться от предшественников и какими характеристиками она будет обладать - разбиралась «Газета.Ru».

В конце прошлой недели российские военные заявили, что в настоящее время финальные испытания проходят тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Новый образец огнеметного вооружения отличается существенно улучшенными характеристиками, по сравнению с предшественником ТОС-1А «Солнцепек», а потому вызывает вполне обоснованную озабоченность на Западе, пишет американское издание The National Interest.

Многие страны, в том числе США, прекратили использование огнеметов. Москва же за последние годы удвоила усилия по использованию этого вида оружия на современном поле боя (они применялись в во время военных кампаний в Афганистане, Чечне, Сирии).

Вместо ранцевых и фугасных огнеметов, которые использовались в пехоте на протяжении обеих мировых войн, в СССР в период с 1971 по 1979 годы в Конструкторском бюро транспортного машиностроения (Омск) совместно с зеленоградским НИИФП (предприятие отвечало за бортовую аппаратуру) была разработана тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино».

Первые опытные образцы на шасси основного боевого танка Т-72 были изготовлены в Омске в 1978-1979 годах. Система «Буратино» имела в своем составе боевую машину - пусковую установку с пакетом из 30 направляющих и транспортно-заряжающую машину на шасси тяжелого автомобиля КрАЗ-255Б. Дальность стрельбы «Буратино» составляла от 3600 до 6000 м (в зависимости от типа боеприпаса). Площадь поражения при этом достигала 40 тыс. кв.м.

Пришедшая ей на смену тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Основные отличия от базового варианта: количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24; транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.

Новое поколение российских тяжелых огнеметных систем - «Тосочка»

На этот раз самоходная огнеметная установка ТОС-2 строится на колесном шасси автомобиля «Урал-63706» или «Торнадо-У». Это трехосная полноприводная машина с бронированной кабиной, способная нести различное целевое оборудование. Полная масса «Торнадо-У» - 30 т, из них 16 т приходится на полезную нагрузку.

Автомобиль показывает высокие ходовые характеристики как на шоссе, так и на пересеченной местности.

Пусковая установка с 18 направляющими обеспечивает применение реактивных снарядов, разработанных как для ТОС-1(А), так и новых боеприпасов с повышенными характеристиками. ТОС-2 оснащается современной автоматизированной системой управления огнем. При подготовке к стрельбе «Тосочка» не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины. Боеприпасы перегружаются с транспорта при помощи собственного крана-манипулятора.

Минобороны РФ заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.

Установка предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджигания, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Уничтожение противника происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

«Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - один из новейших образцов вооружения войск радиационной, химической и биологической защиты, - говорил в интервью газете министерства обороны России «Красная звезда" начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. - Опытная партия оружия, о котором идет речь, уже поступила в войска в этом году и в настоящее время проходит испытания».

Впервые широкой российской общественности тяжелая огнеметная система ТОС-2 была представлена во время учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области России.

На основном этапе учений присутствовал президент РФ Владимир Путин, но видел ли он «Тосочку» в действии - неизвестно, пишет The National Interest. Во время сентябрьских испытаний, по данным издания, новая система использовалась для уничтожения бронетранспортеров-мишеней.

«Огонь неуправляемыми реактивными снарядами с термобарическими боеголовками повышенной энергоемкости нанес серьезный урон наступающему противнику», - сообщил представитель Минобороны во время сентябрьских учений.

Установка ТОС-2 на колесном шасси придает тяжелой огнеметной системе некоторое сходство со знаменитой реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище «Катюша»,

пишет The National Interest.

«В отечественной системе вооружения, военной и специальной техники, порядке их разработки и заказов, есть немало исторически обусловленных особенностей, которые недостаточно «понять и простить», а требуется понять и принять. Зарубежных журналистов военного профиля, к примеру, удивляет официальное именование легкого плавающего танка «самоходной противотанковой пушкой» и включение его в номенклатуру вооружения воздушно-десантных войск. Или наличие в войсках радиационной, химической и биологической защиты реактивного огнеметного вооружения. Некоторые из наиболее продвинутых экспертов такие факты принимают, но все же не понимают. Отсюда проистекает ряд ошибочных суждений, например, в отношении тяжелых огнеметных систем (ТОС) российской армии: ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнецепек» и ТОС-2 «Тосочка», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Во-первых, несмотря на формальное именование, эти системы не являются, строго говоря, огнеметными, а относятся к категории реактивных систем залпового огня (РСЗО).

И разрабатывали реактивные снаряды к ним в тульском НПО «Сплав» - единственном конструкторском бюро по РСЗО, сказал собеседник издания.

Во-вторых, зажигательные и дымозажигательные боеприпасы ТОС обеспечивают хорошее термическое действие, но сравнительно незначительный разрушающий эффект. Наоборот, в термобарических боеприпасах ТОС зажигательное действие вторично и куда менее эффективно, чем у, собственно, огнеметов, напомнил специалист.

Как считает Виктор Мураховский, секрет популярности и успеха ТОС кроется в боеприпасе с термобарической боевой частью. Взрыв, который производит снаряд, относится к типу «взрывное горение». Боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащаяся в нем взрывчатая смесь смешивается с воздухом и воспламеняется.

Возникают основные поражающие факторы - высокотемпературное тепловое поле и объемная ударная волна.

Огненная волна распространяется по рельефу местности и окопам (укрытиям). Наибольший эффект действия неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении достигается в горных условиях из-за взаимного наложения ударных волн и их многократного отражения от окружающих скал, создания осыпей грунта и каменных завалов.

По результатам успешного боевого применения в Афганистане и в КТО на Северном Кавказе система «Буратино» с двумя НУРС (с зажигательной и термобарической боевыми частями) была принята на вооружение российской армии в 1995 году, напомнил Виктор Мураховский.

«При неизменном калибре неуправляемых снарядов 220 мм по мере совершенствования реактивной части росла дальность их действия: от 3,5 км в ТОС-1 до 6 км в ТОС-1А и 8 км в ТОС-2. Совершенствование рецептур термобарической смеси повысило эффективность действия», - отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Как подчеркнул эксперт, ТОС-1А «Солнецепек» показала высокую эффективность боевого применения в Сирии в составе правительственных войск. Недавно эта система была задействована Азербайджаном в конфликте в Нагорном Карабахе.

По опыту боевых действий в Сирии было принято решение о создании ТОС на колесном шасси, как более мобильного и с увеличенным ресурсом варианта. Одновременно улучшили боеприпасы, системы наведения и заряжания, что в совокупности привело к появлению ТОС-2.

«Вместе с тем, следует понимать, что термобарические НУРС не являются аналогом объемно-детонирующих боеприпасов. Они имеют ряд недостатков - сравнительно низкий уровень температуры и времени ее воздействия на цель. Обладая высоким поражающим действием по открыто расположенным целям, ограниченно воздействуют по живой силе, укрытой в фортификационных сооружениях и бронетехнике. Танк с закрытыми люками уничтожить вряд ли получится», - заключил Виктор Мураховский.


Михаил Ходаренок

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