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Армия США получит «убийцу» российской «Арматы»

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Армия США планирует вооружиться семейством беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV), пишет Breaking Defense.

Согласно изданию, соответствующая линейка должна включать роботов от легкой машины-разведчика, вооруженного одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, «такого же прочного, как 70-тонный M1 Abrams». 10-тонные машины, занимающие промежуточное положение между двумя вышеперечисленными, должны получить пулемет, ракетное вооружение и 30-миллиметровую пушку.

Popular Mechanics пишет, что тяжелые машины RCV будут способны «убивать» российские и китайские танки, в частности, Т-14 «Армата» и Type 99. «Машины будут выполнять одни из самых опасных задач солдат», — отмечает издание.

В июле немецкий концерн Rheinmetall выложил в Twitter ролик с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, получившим новые броню и пушку. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало показанное Германией оружие «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

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