Германия показала «убийцу» российской «Арматы»

Немецкий концерн Rheinmetall выложил в Twitter ролик с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, получившим новые бронь и пушку. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало показанное Германией оружие «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».

#Rheinmetall’s #130mm smoothbore technology for MBTs embodies a significant lethality leap in times of increasing threats. Combined with a state-of-the-art auto-loader, this system is the latest evolvement in Rheinmetall’s #MBT Advanced Technologies competence. #army #defence pic.twitter.com/kwWfcMORRC