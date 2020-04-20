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На Украине российский Т-90М назвали «недоАрматой» и прорывом в никуда

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

В публикации говорится, что вместо новейшего танка Т-14 «Армата» российские элитные танковые подразделения начали получать «очередную модернизацию Т-72», ​​которую назвали Т-90М «Прорыв». Появление последнего в статье объясняется попыткой российской стороны прикрыть «полный провал» с производством Т-14 «Армата». Реальной целью модернизации Т-90 в публикации называется попытка довести боевые возможности данного танка «до хотя бы какого-то адекватного уровня».

Defense Express уверяет, что изначально Т-90 от Т-72 отличается наличием динамической защиты и комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора», которая подтянула боевые возможности последнего до уровня танков Т-64БВ, Т-80У и Т-80УД. Агентство отмечает, что такое обновление сохранило недостатки Т-72, а Т-90 изначально задумывался как дешевый и массовый танк, который способен «завалить количеством».

В публикации отмечается, что реальные недостатки Т-90 проявились в Индии, где местные Т-90С «столкнулась с критическими проблемами, в первую очередь, с перегревом двигателя и быстрым выходом его из строя». «Причиной этого является использование двигателей В-84МС или В-92, которые являются глубокой модернизацией двигателя В-2. Того самого, которым оснащался еще героический Т-34», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что в настоящее время российские танки используют фактически ту же конструкцию двигателя, на «который каждый раз ставят более мощную турбину», вследствие чего Т-72 и Т-90 с таким силовым агрегатом «дымят, как паровозы». Defense Express пишет, что подобное на практике приводит к серьезным проблемам в управлении двигателем и снижению его ресурса, вызванном турбоямой — явлением, в результате которого топливо достигает силового агрегата, но не успевает полностью сгореть в нем.

В публикации утверждается, что подобной проблемы не избежал и Т-90М «Прорыв», в результате чего по своей удельной мощности (22,5 лошадиных сил на тонну) российский танк «проигрывает почти всем конкурентам». «Например, у немецкого Leopard-2A5 этот показатель — 24,0 лошадиных сил на тонну, а у еще советского Т-80У — 27,0 лошадиных сил на тонну», — говорится в статье.

В публикации высказываются сомнения в заявляемых российской стороной возможностях модульного комплекса динамической защиты «Реликт», которым оснащается Т-90М «Прорыв», поскольку «аналогичное говорилось» и о системе «Контакт-5», которую «в реальных боевых условиях удалось оценить украинским военным в Донбассе».

Агентство пишет, что Т-90М «Прорыв» получил некоторые элементы, присущие «недоработанному» Т-14 «Армата». В качестве примера приводится система управления огнем «Калина», которую первая машина получила от второй «в несколько более слабой версии».

Публикация завершается утверждением, в котором полный провал программы Т-14 «Армата» объясняется неспособностью современной России создать новый танковый двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, а также санкционными ограничениями, введенными западными странами, в результате чего страна потеряла доступ к необходимым комплектующим, в частности микроэлектронным компонентам.

В апреле командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил, что российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

В феврале «Mil.Press Военное» сообщило, что перспективный танк Т-14 «Армата» лишился возможности установки на него дизельного двигателя, создаваемого в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Чайка», поскольку последняя будет закрыта.

В феврале 2019 года российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что Вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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