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Lenta.ru

Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»

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Видео: @BellFlight / Twitter

Американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «уничтожает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

В подписи к видео сообщается, что 360 Invictus разрабатывается Bell в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) в интересах Пентагона. Согласно открытым источникам, вертолет имеет крейсерскую скорость 180 узлов, 20-миллиметровую пушку и внутренний отсек для размещения оружия.

В ноябре 2019 года израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы Blue Flag потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эксплуатационной машины Т-16).

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