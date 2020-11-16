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ЦАМТО

Новейший минно-тральный корабль для ТОФ "Яков Баляев" впервые вышел на ЗХИ и госиспытания в Японское море

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 13 ноября. Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 "Яков Баляев", который после перехода по Северному морскому пути недавно прибыл во Владивосток, впервые покинул причал достроечной базы АСЗ и вышел в море на заводские ходовые и государственные испытания.

В ходе серии испытаний в морских полигонах боевой подготовки ТОФ экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов тральщика в море: работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены испытания корабельного оружия.

Тральщик "Яков Баляев", является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
пр. 12700
ТОФ
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