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ИЭМЗ «Купол»

Специалисты ИЭМЗ «Купол» награждены Государственной премией за перспективный модульный ЗРК малой дальности

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Награжденные специалисты ИЭМЗ «Купол»
Специалисты Ижевского электромеханического завода «Купол», получившие Государственной премии Удмуртской Республики.
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

Коллектив ИЭМЗ «Купол» стал лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий. Премия присуждена специалистам Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), работавшим над созданием и освоением перспективного зенитного ракетного комплекса малой дальности в модульном исполнении.


В Указе Главы Удмуртской Республики о присуждении Государственной премии в 2020 году отмечено, что перспективный ЗРК создан в целях обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчиков современной спецтехникой.


Вручение государственных наград стало одним из мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея Государственности Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов поздравил всех присутствующих со знаменательными датами в истории России, поблагодарил за профессионализм.


«Дорогие друзья, вы не боитесь ставить перед собой сложные амбициозные задачи. Своим усердием, талантом вы добиваетесь выдающих результатов, делаете Удмуртию сильнее и прекраснее», - сказал Александр Бречалов.


Напомним, что коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол» с 2002 года шесть раз становился получателем Государственной премии в области науки и технологий Удмуртской Республики. В 2018 году премия присуждена группе специалистов ИЭМЗ «Купол» под руководством главного конструктора гироскопических устройств и приборов проекта «Твердотельный волновой гироскоп».

Права на данный материал принадлежат ИЭМЗ «Купол»
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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