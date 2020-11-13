Специалисты ИЭМЗ «Купол» награждены Государственной премией за перспективный модульный ЗРК малой дальности

Коллектив ИЭМЗ «Купол» стал лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий. Премия присуждена специалистам Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), работавшим над созданием и освоением перспективного зенитного ракетного комплекса малой дальности в модульном исполнении.

В Указе Главы Удмуртской Республики о присуждении Государственной премии в 2020 году отмечено, что перспективный ЗРК создан в целях обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчиков современной спецтехникой.

Вручение государственных наград стало одним из мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея Государственности Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов поздравил всех присутствующих со знаменательными датами в истории России, поблагодарил за профессионализм.

«Дорогие друзья, вы не боитесь ставить перед собой сложные амбициозные задачи. Своим усердием, талантом вы добиваетесь выдающих результатов, делаете Удмуртию сильнее и прекраснее», - сказал Александр Бречалов.

Напомним, что коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол» с 2002 года шесть раз становился получателем Государственной премии в области науки и технологий Удмуртской Республики. В 2018 году премия присуждена группе специалистов ИЭМЗ «Купол» под руководством главного конструктора гироскопических устройств и приборов проекта «Твердотельный волновой гироскоп».