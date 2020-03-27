Тактико-технические характеристики ЗРК семейства "Тор" получили весьма высокую оценку и на западе и на востоке

ЦАМТО, 26 марта. ЗРК "Тор-М2" и его модификации, выпускаемые Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), по праву считаются одними из лучших средств ПВО в мире.

Российские военные специалисты неизменно отмечают их высокие тактико-технические характеристики. Но всегда есть соблазн заподозрить отечественных экспертов в предвзятости – кто же будет ругать свое? Поэтому нам показалось интересным посмотреть на российский комплекс глазами зарубежных специалистов – как они оценивают ЗРК семейства "Тор"? В качестве примера можно привести статьи, опубликованные китайским информагентством "Синьхуа" и американским изданием National Interest – средствами массовой информации, весьма авторитетными у себя на родине.

Взгляд с востока: "Тор-М2" – новый "щит" российской ПВО малых высот" ("Синьхуа")

Авторы информагентства "Синьхуа" не смогли пройти мимо сообщений о том, что "в десятых числах октября 2019 г. Министерство обороны России подписало второй контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", приобретя ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на общую сумму 100 миллиардов рублей", и поспешили познакомить своих читателей с новейшими российскими ЗРК малой дальности. Статья выдержана в исключительно комплементарной тональности: "выдающиеся способности ЗРК "Тор-М2", "уникальные характеристики присущи данному зенитному ракетному комплексу", "российская система ПВО становится все сильнее, теперь у нее есть новый "щит" – подобные формулировки постоянно встречаются в тексте.

Опираясь на имеющиеся у них источники информации, авторы "Синьхуа" утверждают, что именно ЗРК "Тор-М2" смог решить задачу "обеспечения безопасности военно-воздушной базы Хмеймим в ближней зоне".

Среди тактико-технических характеристик ЗРК "Тор-М2" китайцы отмечают его способность "обнаруживать воздушные цели, летящие на сверхнизкой высоте, осуществлять точное наведение на атакующий летательный аппарат, даже если тот обладает стелс-характеристиками". Довольно точно отражая реальные ТТХ комплекса, авторы "Синьхуа" сообщают, что "он может преследовать 48 объектов и единовременно перехватывать четыре из них... "Тор-М2" имеет 16 ЗУР, то есть в два раза больше, чем у своего предшественника. В новом ЗРК также были значительно усовершенствованы процессы обработки информации и отстройки от электромагнитных помех… К тому же "Тор-М2" может выпускать ракеты на ходу. Этот "уникальный трюк" позволяет ему с легкостью реагировать на "молниеносные" воздушные удары противника. Еще одна отличительная черта ЗРК "Тор-М2" – способность быстро реагировать. От момента обнаружения цели до открытия огня по ней проходит всего пять секунд. В зависимости от рельефа местности, ЗРК может быть установлен на разные платформы: колесную, гусеничную, а также платформу для передвижения в полярной зоне. Все это обеспечивает комплексу прекрасную маневренность".

После столь высоких оценок вполне естественным выглядит то удовольствие, с которым китайцы комментируют развертывание батарей ЗРК "Тор-М2" на западных рубежах России (а не на востоке). По мнению авторов, "размещение на важных позициях говорит о роли нового мощного "щита".

Взгляд с запада: почему НАТО (и всем прочим) надо опасаться ЗРК "Тор" (National Interest)

Уже по заголовку можно видеть, что западные эксперты испытывают гораздо меньше удовольствия от российских средств ПВО малой дальности, чем их китайские коллеги. И по ходу статьи, становится понятно – почему. Авторы National Interest отмечают, что по имеющейся информации боевая эффективность ЗРК семейства "Тор" вчетверо превышает эффективность аналогов: "Эффективность зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2У" составила 80%".

Превосходство "Торов" западные авторы объясняют "более мощной РЛС, которая может засечь приближающуюся цель быстрее". "Ракеты у "Тора" тоже более маневренные, а система вертикального пуска дает существенные преимущества, когда надо бороться сразу с несколькими целями, идущими с разных направлений, потому что перед стартом ракеты не надо поворачивать пусковую установку".

Конечно, наши западные партнеры не были бы самими собой, если бы не попытались "отыскать пятнышко на "Торе". В статье утверждается, что "очень маленькие беспилотные летательные аппараты недоступны для "Тора". Данное утверждение находится в противоречии с самим текстом статьи – если РЛС "Торов" мощнее, как совершенно верно утверждают авторы National Interest, то перехватить малоразмерную цель ему не труднее, а проще. Это подтверждает и практика боевого применения ЗРК "Тор-М2" – в ходе обороны авиабазы Хмеймим он доказал свои возможности по перехвату малоразмерных БПЛА.

Если не считать указанной маленькой "ложечки дегтя", вся остальная статья полностью соответствует заголовку – описывает, почему агрессивному блоку НАТО следует опасаться ЗРК "Тор". Впрочем, к ЗРК семейства "Тор" западные эксперты всегда относились с нескрываемым уважением, что видно уже из кодового обозначения этих российских комплексов в классификации НАТО: Gauntlet – "Латная рукавица/боевая перчатка" – так называют "Торы" на Западе. Это наименование символически, но очень точно, отражает как назначение ЗРК "Тор" (боевая перчатка – последний рубеж обороны средневекового рыцаря, используемая тогда, когда промахнулись копье и меч), так и его мощь (ударом руки, облаченной в латную рукавицу, рыцарь легко мог сокрушить своего противника).

Как видим, и на западе, и на востоке тактико-технические характеристики ЗРК семейства "Тор" получили весьма высокую оценку. И репутация отечественных зенитных ракетных комплексов малой дальности, как и репутация всех других современных российских систем оружия, служит важным фактором сдерживания агрессивных намерений потенциальных противников нашей страны.

Материал размещен в журнале "Национальная оборона" №2, 2020.