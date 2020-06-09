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ЦАМТО

ЗРК "Тор-М2" примут участие в Параде Победы 24 июня 2020 года

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Источник изображения: Фото: i-korotchenko.livejournal.com

ЦАМТО, 8 июня. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Парад Победы на Красной площади перенесен с 9 мая на 24 июня.

О том, какие машины производства Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") пройдут в парадной колонне, как ведется подготовка зенитных ракетных комплексов к участию в параде, рассказал начальник сборочно-монтажного цеха, где осуществляется финишная сборка изделий спецтехники, Рамиль Закиров. Ниже приводим его комментарий.

В параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, от нашего предприятия будут участвовать четыре зенитных ракетных комплекса малой дальности "Тор-М2" на гусеничном шасси. Это машины, поставленные в свое время в воинскую часть в Наро-Фоминске. Они традиционно участвуют в Парадах Победы, управляют ими штатные механики-водители воинской части, а работники предприятия выполняют своего рода роль технической поддержки – мы при необходимости проверяем изделие, оперативно устраняем выявленные дефекты и неисправности, а также следим за внешним видом боевой машины.

Стоит отметить, что мы были готовы выйти на Красную площадь 9 мая, поскольку подготовка к Параду традиционно началась в первых числах марта. Специалисты цеха 133 отвечали за техническое состояние изделия, представители Мытищинского завода проверяли гусеничное шасси, работники других цехов помогали с покраской изделия. Все необходимые работы были выполнены до того, как стало известно о том, что 9 мая Парад Победы не состоится. Для того, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что техника находится в идеальном состоянии, 29 мая группа специалистов предприятия вновь была отправлена в Наро-Фоминск. Завершением их работы будет считаться проход изделий спецтехники в парадной колонне по Красной площади.

Участие в Параде Победы боевых машин ЗРК "Тор" – это прекрасное доказательство высокой надежности выпускаемой на АО ИЭМЗ "Купол" техники, а также высокой степени доверия к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской Федерации.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Тор ЗРК
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