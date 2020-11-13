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Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" завершил выполнение задач в Норвежском и Баренцевом морях

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.
Источник изображения: Internet

ЦАМТО, 12 ноября. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" завершил выполнение комплекса учебно-боевых задач в акватории Баренцева и Норвежского морей и вернулся в пункт постоянного базирования – город Североморск.

Крейсер находился в море более трех недель. За это время экипаж корабля провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с противолодочной авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также с подводными лодками нескольких соединений.

Помимо решения плановых задач боевой подготовки, экипаж крейсера также выполнил мероприятия по контролю за деятельностью эсминца УРО ВМС США "Росс" в Баренцевом и Норвежском морях и сопроводил иностранный боевой корабль до южных районов Норвежского моря.

За время нахождения эсминца "Росс" в Баренцевом море ничего особенного в его действиях не отмечено. Американской стороной ранее было заявлено, что данный корабль будет находиться в Баренцевом море до 9 ноября, якобы демонстрируя вклад США в обеспечение "свободы судоходства" по всему миру.

Командование Северного флота считает, что наращивание присутствия объединенных военно-морских сил (ОМВС) НАТО в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, наблюдаемое с 2019 года, не имеет под собой объективных предпосылок. В Арктике нет вызовов, которые необходимо решать военными методами.

Эсминец "Росс" находился в акватории Баренцева и Норвежского морей в обеспечении танкера "Ларами" с 19 октября. Силы Северного флота отслеживали их действия с момента прибытия в Северо-Восточную Атлантику, где американский эсминец совместно с другими кораблями военно-морских сил стран НАТО (Великобритании, Дании, Франции, Нидерландов и Канады) принял участие в учении "Джойнт Уорриор".

К непосредственному слежению за кораблями ОВМС НАТО в Баренцевом море в различное время привлекались фрегат "Адмирал флота Касатонов", ракетный крейсер "Маршал Устинов", противолодочные самолеты объединения ВВС и ПВО. Это является обычной практикой действий сил флота при нахождении иностранных кораблей в непосредственной близости от морских границ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Северного флота.

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