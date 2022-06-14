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Интерфакс-АВН

Северный флот сообщил об учениях кораблей и атомной подлодки в Баренцевом море

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России провел в Баренцевом море учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Большие противолодочные корабли "Североморск" и "Адмирал Левченко" в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота РФ.

Российские военные заявили, что роль субмарины условного противника выполнила одна из многоцелевых атомных подлодок Северного флот РФ.

"Её экипажу была поставлена задача незамеченной преодолеть противолодочный рубеж и атаковать противника. В ходе противостояния подводная лодка была условно уничтожена совместной торпедной атакой противолодочных кораблей", - говорится в сообщении Северного флота.

По словам российских военных, учение в Баренцевом море проходило в течение нескольких дней. После их завершения корабли "Североморск" и "Адмирал Левченко" вернулись в пункт базирования.

Российские учения состоялись на фоне крупных противолодочных маневров НАТО Dynamic Mongoose, которые начинаются в Северной Атлантике в понедельник. Как сообщалось, них примут участие три подлодки, 11 кораблей, 16 противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.

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