Северный флот сообщил об учениях кораблей и атомной подлодки в Баренцевом море

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России провел в Баренцевом море учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Большие противолодочные корабли "Североморск" и "Адмирал Левченко" в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота РФ.

Российские военные заявили, что роль субмарины условного противника выполнила одна из многоцелевых атомных подлодок Северного флот РФ.

"Её экипажу была поставлена задача незамеченной преодолеть противолодочный рубеж и атаковать противника. В ходе противостояния подводная лодка была условно уничтожена совместной торпедной атакой противолодочных кораблей", - говорится в сообщении Северного флота.

По словам российских военных, учение в Баренцевом море проходило в течение нескольких дней. После их завершения корабли "Североморск" и "Адмирал Левченко" вернулись в пункт базирования.

Российские учения состоялись на фоне крупных противолодочных маневров НАТО Dynamic Mongoose, которые начинаются в Северной Атлантике в понедельник. Как сообщалось, них примут участие три подлодки, 11 кораблей, 16 противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.