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Морская пехота США начала получать на вооружение новые колесные бронетранспортеры ACV

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Морская пехота США начала получать на вооружение новые бронетранспортеры ACV

Фото (с) Sgt. Miguel A. Rosales

4 ноября 2020 года в воздушно-наземном боевом центре Корпуса морской пехоты США Twentynine Palms в Калифорнии прошла церемония передачи 3-му отдельному амфибийно-штурмовому батальону 1-й дивизии морской пехоты США первой партии новых бронетранспортеров ACV [18 единиц].

Как ранее сообщали коллеги bmpd , ВАЕ Systems в июне 2018 года выиграла конкурс на перспективный плавающий бронетранспортер морской пехоты США с колесной формулой 8х8 по программе ACV (Amphibious Combat Vehicle). Выбранная морской пехотой США представленная BAE Systems совместно с итальянской группой Iveco бронированная машина ACV (LW-1) является вариантом созданного Iveco бронетранспортера VBA - модификации бронетранспортера SUPERAV, выполненного, в свою очередь, на основе закупаемого итальянской армией БТР Freccia.

В 2018 году ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 198 млн долл на поставку корпусу морской пехоты (КМП) США для войсковых испытаний 30 предсерийных машин ACV в рамках первой фазы программы АСV (АCV 1.1) к 30 сентября 2019 года. Начало передачи этих машин в войска запланировано на 2020 год. В феврале 2020 года ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 113,5 млн долл на поставку КМП еще 26 предсерийных машин АСV, все эти машины закупаются в варианте линейного бронетранспортера ACV-P.

Всего по первой фазе программы ACV (ACV 1.1) морской пехотой США предполагается закупка 204 машин в варианте линейного бронетранспортера ACV-P общей стоимостью 1,2 млрд долл, а по второй фазе ACV 1.2 - приобретение еще 666 модифицированных машин в четырех вышеуказанных вариантах, включая машины AC-30 (которых предполагается приобрести до 150). ВАЕ Systems и Iveco получили контракты на разработку вариантов АCV-30, ACV-C и ACV-R в июне 2019 года. Всего КМП планирует оснастить машинами ACV шесть батальонов, сохранив на оснащении еще четырех батальонов модернизированные БТР AAV7A1 (392 единицы). Производство машин ACV для морской пехоты США полностью ведется на американских предприятих ВАЕ Systems.

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Страны
Италия
США
Компании
BAE Systems
Iveco
Kongsberg
Проекты
1855 Приз
2020-й год
ACV БМ
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