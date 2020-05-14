Новые бронетранспортеры ACV морской пехоты США получат боевые модули Kongsberg МСТ-30

Норвежская группа Kongsberg сообщила 13 мая 2020 года, что получила субподрядный контракт корпорации ВАЕ Systems на поставку до 150 дистанционно управляемых боевых модулей МСТ-30 с 30-мм автоматической пушкой для оснащения перспективных колесных (8х8) бронетранспортеров ACV (Amphibious Combat Vehicle) для морской пехоты США в варианте ACV-30. Первый опытный образец АСV-30 с модулем MCT-30 должен быть представлен в начале 2021 года.

Изображение колесного бронетранспортера ACV (Amphibious Combat Vehicle) для морской пехоты США в варианте ACV-30 с дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg МСТ-30 с 30-мм автоматической пушкой (с) Kongsberg

Ранее в апреле 2020 года сообщалось, что морская пехота США выбрала боевой модуль Kongsberg МСТ-30 (Protector Medium Caliber Turret) с 30-мм пушкой XM813 Bushmaster Mk 44 для оснащения пушечного варианта БТР ACV, обозначенного ACV-30. Морская пехота США выдала BAE Systems контракты на разработку и поставку на первом этапе машин ACV в четырех вариантах: линейного бронетраспортера ACV-P (должен быть оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом или 40-мм гранатометом), бронетранспортера АCV-30 c боевым модулем с 30-мм пушкой, командно-штабной машины ACV-C и бронированной ремонтно-эвакуационной машины ACV-R.

Напомним, что в 2015 году боевые модули Kongsberg МСТ-30 были выбраны армией США для оснащения 81 колесной бронированной машины Stryker (8х8) в варианте М1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD) в составе дислоцированного в Европе 2-го кавалерийского полка. 81 машина М1296 Stryker ICVD была поставлена во 2-й кавалерйский полк в 2017-2018 годах, однако закупка модулей МСТ-30 для машин Stryker развития не получила, и сейчас армия США объявила открытый тендер на дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматичесой пушкой для серийного оснащения машин Stryker.

Дистанционно управляемый башенноподобный боевой модуль Kongsberg МСТ-30 оснащен 30-мм пушкой Northrop Grumman XM813 Bushmaster Mk 44 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, и может использовать выстрелы с дистанционным подрывом. Модуль не имеет подбашенного отделения и оснащается круглосуточной дублированной системой управления огнем. Сборка модулей МСТ-30 для вооруженных сил США производится на предприятии Kongsberg в Джорджтауне (штат Пенсильвания).

ВАЕ Systems в июне 2018 года выиграла конкурс на перспективный плавающий бронетранспортер морской пехоты США с колесной формулой 8х8 по программе ACV (Amphibious Combat Vehicle). Выбранная морской пехотой США представленная BAE Systems совместно с итальянской группой Iveco бронированная машина ACV (LW-1) является вариантом созданного Iveco бронетранспортера VBA - модификации бронетранспортера SUPERAV, выполненного, в свою очередь, на основе закупаемого итальянской армией БТР Freccia.

В 2018 году ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 198 млн долл на поставку корпусу морской пехоты (КМП) США для войсковых испытаний 30 предсерийных машин ACV в рамках первой фазы программы АСV (АCV 1.1) к 30 сентября 2019 года. Начало передачи этих машин в войска запланировано на 2020 год. В феврале 2020 года ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 113,5 млн долл на поставку КМП еще 26 предсерийных машин АСV, все эти машины закупаются в варианте линейного бронетранспортера ACV-P.

Всего по первой фазе программы ACV (ACV 1.1) морской пехотой США предполагается закупка 204 машин в варианте линейного бронетранспортера ACV-P общей стоимостью 1,2 млрд долл, а по второй фазе ACV 1.2 - приобретение еще 666 модифицированных машин в четырех вышеуказанных вариантах, включая машины AC-30 (которых предполагается приобрести до 150). ВАЕ Systems и Iveco получили контракты на разработку вариантов АCV-30, ACV-C и ACV-R в июне 2019 года. Всего КМП планирует оснастить машинами ACV шесть батальонов, сохранив на оснащении еще четырех батальонов модернизированные БТР AAV7A1 (392 единицы). Производство машин ACV для морской пехоты США полностью ведется на американских предприятих ВАЕ Systems.