Азербайджан сбил российский вертолет в Армении

Два члена экипажа погибли при крушении российского вертолета в Армении

На территории Армении потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Он был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Два члена экипажа погибли, третий с травмами эвакуирован на аэродром. Инцидент произошел вне зоны боевых действий. Азербайджан уже признал, что сбил вертолет по ошибке, МИД республики принес извинения за инцидент.

Российский вертолет Ми-24 сбит над территорией Армении около границы с Азербайджаном. Об этом заявляет Министерство обороны России. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован.

«9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс). Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также уточняет, что вертолет упал в горной местности. Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто виновен в инциденте.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», - говорится в сообщении ведомства.

Армения уже заявила о готовности оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения вертолета.

«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», - заявила ТАСС пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако в Минобороны уточнили, что вертолет был сбит вне зоны военного конфликта.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Азербайджан уже признал, что сбил российский вертолет по ошибке, Баку готов выплатить Москве компенсацию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД республики.

Ошибку в Баку объяснили тем фактом, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе во время продолжающихся столкновений в Нагорном Карабахе.

МИД Азербайджана добавляет, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Кроме того, отметили в ведомстве, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.

«Азербайджанская стороны приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Баку выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, с этого момента в регионе продолжаются бои, а стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако они не принесли результатов.

Участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Среди мирного населения есть жертвы.

9 ноября стало известно, что армия Азербайджана заняла ключевой карабахский город Шуши и вышла к Степанакерту. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения , и сегодня мы доказали это», - заявил он.

Кроме того, Алиев заявил, что ВС Азербайджана теперь контролирует ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.

По словам президента, «бессмысленные переговоры» длились 30 лет, но так и не привели ни к какому результату. Древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы», утверждает президент. Он обратил внимание, что все это время Армения в попытке прийти к компромиссу «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».

Алиев предупредил Ереван о готовности Баку продолжить бои в регионе. Как подчеркнул глава государства, у азербайджанской стороны «не будет выбора», если переговоры так и останутся «неэффективными» и Армения не освободит территории.

«Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», - отметил он.

Анна Юранец