Азербайджан сбил российский вертолет в Армении

Два члена экипажа погибли при крушении российского вертолета в Армении
На территории Армении потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Он был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Два члена экипажа погибли, третий с травмами эвакуирован на аэродром. Инцидент произошел вне зоны боевых действий. Азербайджан уже признал, что сбил вертолет по ошибке, МИД республики принес извинения за инцидент.
Российский вертолет Ми-24 сбит над территорией Армении около границы с Азербайджаном. Об этом заявляет Министерство обороны России. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован.
Минобороны также уточняет, что вертолет упал в горной местности. Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто виновен в инциденте.
Армения уже заявила о готовности оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения вертолета.
«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», - заявила ТАСС пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако в Минобороны уточнили, что вертолет был сбит вне зоны военного конфликта.
«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ошибку в Баку объяснили тем фактом, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе во время продолжающихся столкновений в Нагорном Карабахе.
МИД Азербайджана добавляет, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Кроме того, отметили в ведомстве, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.
«Азербайджанская стороны приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Баку выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, с этого момента в регионе продолжаются бои, а стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако они не принесли результатов.
Участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Среди мирного населения есть жертвы.
9 ноября стало известно, что армия Азербайджана заняла ключевой карабахский город Шуши и вышла к Степанакерту. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.
Кроме того, Алиев заявил, что ВС Азербайджана теперь контролирует ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.
По словам президента, «бессмысленные переговоры» длились 30 лет, но так и не привели ни к какому результату. Древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы», утверждает президент. Он обратил внимание, что все это время Армения в попытке прийти к компромиссу «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».
«Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», - отметил он.
Анна Юранец