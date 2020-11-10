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Газета.ru

Азербайджан сбил российский вертолет в Армении

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Источник изображения: gazeta.ru

Два члена экипажа погибли при крушении российского вертолета в Армении

На территории Армении потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Он был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Два члена экипажа погибли, третий с травмами эвакуирован на аэродром. Инцидент произошел вне зоны боевых действий. Азербайджан уже признал, что сбил вертолет по ошибке, МИД республики принес извинения за инцидент.

Российский вертолет Ми-24 сбит над территорией Армении около границы с Азербайджаном. Об этом заявляет Министерство обороны России. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован.

«9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс). Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также уточняет, что вертолет упал в горной местности. Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто виновен в инциденте.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», - говорится в сообщении ведомства.

Армения уже заявила о готовности оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения вертолета.

«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», - заявила ТАСС пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако в Минобороны уточнили, что вертолет был сбит вне зоны военного конфликта.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Азербайджан уже признал, что сбил российский вертолет по ошибке, Баку готов выплатить Москве компенсацию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД республики.

Ошибку в Баку объяснили тем фактом, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе во время продолжающихся столкновений в Нагорном Карабахе.

МИД Азербайджана добавляет, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Кроме того, отметили в ведомстве, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.

«Азербайджанская стороны приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Баку выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, с этого момента в регионе продолжаются бои, а стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако они не принесли результатов.

Участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Среди мирного населения есть жертвы.

9 ноября стало известно, что армия Азербайджана заняла ключевой карабахский город Шуши и вышла к Степанакерту. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения , и сегодня мы доказали это», - заявил он.

Кроме того, Алиев заявил, что ВС Азербайджана теперь контролирует ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.

По словам президента, «бессмысленные переговоры» длились 30 лет, но так и не привели ни к какому результату. Древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы», утверждает президент. Он обратил внимание, что все это время Армения в попытке прийти к компромиссу «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».

Алиев предупредил Ереван о готовности Баку продолжить бои в регионе. Как подчеркнул глава государства, у азербайджанской стороны «не будет выбора», если переговоры так и останутся «неэффективными» и Армения не освободит территории.

«Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», - отметил он.


Анна Юранец

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4 комментария
№1
10.11.2020 08:41
konstant213, Вы плюсуете новость. Можете пояснить чем она вас так восхитила? Тем, что погибли двое российских парней? Или по другим причинам?
Не хотите соболезнование выразить?
0
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№2
10.11.2020 09:26
Очень мутная история. Qui prodest? Не люблю конспирологию, но, блин, азерам сейчас категорически не выгодны любые провокации против РФ, личный состав должен быть заинструктирован насмерть. А тут у них, получается, какой-то пограничник с ПЗРК(!) самостоятельно(!) стреляет по вертолёту на другой стороне границы причём довольно далеко от региона где бои идут.
Вот чёто никак не налазит мне шапка на голову.
С другой стороны, Эрдогану сейчас не жить не быть, мытьём-катанием, но надо пропихнуть своих миротворцев в регион, а  если РФ начнёт мочить азеров, то это будет практически единственный вариант у Алиева.

З.Ы. Щас посмотрел, этот Ерасх, где вертолёт сбили прямо на пересечении границ Турции, Азербайджана и Армении.
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№3
10.11.2020 09:52
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Очень мутная история. Qui prodest?
Да, мутная. Сразу также подумалось. Но. Азербайджанцы добровольно сознались, выразили сочувствие и предложили компенсацию. Наш МИД, типа, удвовлетворен.
И, с точки зрения конспирологии, сразу "неожиданно" подписалось мирное соглашение, в котором все остаются на своих позициях, и ввод наших миротворцев. Муть какая-то.
0
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№4
10.11.2020 10:05
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Да, мутная. Сразу также подумалось. Но. Азербайджанцы добровольно сознались, выразили сочувствие и предложили компенсацию. Наш МИД, типа, удвовлетворен.

С точки зрения Азербайджана это наиболее разумная стратегия минимизировать издержки, чтобы не сорвать ввод наших миротворцев. Громко каяться, платить компенсации, показательно карать стрелочников, не удивлюсь если и памятник поставят... а мы будем так же показательно удовлетворяться этим всем. Мерзко, но политика, мать её.  

Цитата, gerrfrost сообщ. №3

И, с точки зрения конспирологии, сразу "неожиданно" подписалось мирное соглашение, в котором все остаются на своих позициях, и ввод наших миротворцев. Муть какая-то.

Оно скорее всего уже было готово, не за час же его согласовали, но (конспирология вкл.) когда выяснилось, что азеры турков прокидывают, те начали судорожно искать варианты, как его сорвать.

З.Ы. Думаю, стоит в Сирии нечаянно каких-нибудь турецких советников разбомбить.
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