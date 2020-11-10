Гуаньча (Китай): непрерывный полет составил десять часов! Китайский истребитель побил рекорд по продолжительности полета

На днях в Китае установили новый рекорд. Китайские пилоты осуществили десятичасовой непрерывный полет на истребителе. Ранее максимальное время непрерывного полета составляло восемь с половиной часов. Успех этой операции имеет большое стратегическое значение, пишет «Гуаньча».

Недавно авиационная группа Военно-воздушных сил Китая выполнила задачу по осуществлению непрерывного полета в течение 10 часов, установив новый рекорд по продолжительности полета китайского истребителя. Ранее максимальное время непрерывного полета истребителя ВВС Китая составляло 8 часов 30 минут.

Основная боевая задача этого подразделения находится в Южно-Китайском море, а выход в Южно-Китайское море на оборонительные учения занимает порядка 10 часов. Таким образом, эта операция имеет большое стратегическое значение для оборонительных учений для полного охвата акватории Южно-Китайского моря.

Этот вызов для пилотов ВВС Китая начался рано утром. Помимо Ван Ина и Лу Гэна, которые выполняли эту задачу, другие члены подразделения также поочередно сопровождали их в полете. Поскольку взлет истребителя оказывает большое влияние на воздушный поток, ради безопасности полета каждый истребитель взлетал с интервалом в 10 минут. Вылет одного истребителя занимает полтора часа, после чего самолеты встретятся уже в воздухе, чтобы осуществить дозаправку.

Лу Гэн, капитан военной бригады ВВС командования Южного военного округа: "Говорит командир бригады, наш полет составляет почти 3 часа, запас топлива сейчас равен 3,0. Готовимся к первой дозаправке в воздухе".

В течение 10-часового полета только во время дозаправки в воздухе товарищи, находящиеся посреди моря из облаков, могли посмотреть друг на друга.

Если в тесной кабине истребителя поднять руку, то вы ударитесь о дверь. Пространство для ног измеряется в сантиметрах. При этом неожиданно свободным оказывается рот, но взять с собой еды можно совсем немного.

Лу Гэн, капитан военной бригады ВВС командования Южного военного округа говорит: "Наше Южно-Китайское море очень широкое, очень большое, и пейзаж очень красивый. Это специальный пакет с пайком для продолжительных полетов, в нем минеральная вода и две упаковки шоколада, вкус действительно неплохой, все довольно удобно".

Прошло восемь с половиной часов, и каждую последующую минуту летчики обновляли рекорд по продолжительности полета истребителя ВВС Китая. В сопровождении своих товарищей командиры Ван Ин и Лу Гэн успешно побили рекорд и благополучно вернулись на землю.