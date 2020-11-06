"JF-17 оказался со множеством дефектов": индийская пресса о китайском истребителе на службе Пакистана

Из всего парка истребителей JF-17, состоящих на вооружении пакистанской армии, 40 процентов самолетов пребывают в нелетном состоянии и вынуждены простаивать на земле.

Об этом сообщают индийские СМИ, указывая на конструктивные изъяны машины, разработанной в КНР под обозначением FC-1. Она преподносится Пекином в качестве одного из "технологических прорывов" страны.

"Имеются проблемы с фюзеляжем, фиксируются трещины в обшивке нижнего обтекателя. Это область, которая больше всего подвержена воздействию перегрузок и статическому давлению", - отмечает пресса, указывая, что при этом данная машина является наиболее современным истребителем Пакистана, который должен биться на переднем крае с новейшими образцами индийской боевой техники, включая недавно приобретенные у Франции "Рафали". Указывается, что одновременно FC-1 - это один из основных самолетов Китая наряду с J-20.

В настоящее время примерно 40% JF-17, дислоцированных на двух пакистанских авиабазах, прикованы к земле по различным техническим причинам. При этом нет быстрого способа решить проблему, поскольку она связана с дефектами, допущенными в конструкции самолета.

В неисправном состоянии находится электрическая система фонаря, делающая трудным или почти невозможным катапультирование летчика в случае опасности. Это же касается двухместной модификации JF-17B. Трещины обнаружены не только в обшивке нижнего обтекателя, но и в "стрейках" (стабилизаторах оперения), что, видимо, было также вызвано нагрузками в ходе полета.

Имеются случаи поломки анкеров в местах размещения радара и относящегося к нему оборудования, так как данная аппаратура оказалась слишком тяжелой для этой части истребителя.

"Это является очередным свидетельством конструктивной слабости самолета", - считает индийская пресса, описав множество дефектов передовой для Пакистана боевой авиационной машины.

По данным IISS-2020, всего на вооружении Исламабада состоит 49 единиц JF-17, распределенных по пяти эскадрильям.