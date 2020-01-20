Истребитель для авианосца: Индия вошла в «клуб избранных»

Эксперт оценил планы Индии по постройке собственных истребителей

Опытный образец индийского легкого боевого самолета LCA Tejas успешно выполнил первые взлеты и посадки на палубу единственного в ВМС Индии авианосца INS Vikramaditya, перестроенного из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», в Аравийском море. Однако ему не суждено стать настоящим истребителем палубного базирования, хотя он и позволил Индии войти в число "избранных" стран, способных сконструировать машину, которая может работать с авианосца.

Прототип легкого боевого самолета LCA (N) Mk 1 Tejas, успешно выполнил первые взлеты и посадки на единственный индийский авианосец INS Vikramaditya и вскоре должен осуществить дополнительные полеты. Это необходимо, чтобы довести до требуемого эксплуатационного уровня радиоэлектронное оборудование самолета, различные системы и бортовое программное обеспечение компьютера LCA Tejas.

LCA Tejas («Бриллиант», разработки компании Hindustan Aeronautics Tejas) - индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения. Однодвигательный самолет имеет схему «бесхвостка» и дельтовидное крыло.

Прототип этой машины совершил первый полет 4 января 2001 года. Разрабатывался он по программе LCA (Light Combat Aircraft). 4 мая 2003 года премьер-министр Атал Бихари Ваджпаи официально присвоил самолету наименование Tejas. Мелкосерийное производство самолета началось в 2007 году.

Ставший флагманом ВМС Индии «Викрамадитья» сменил авианосец «Вираат», выработавший свой ресурс. "Викрамадитья" был передан Военно-морским силам Индии 6 лет назад - 16 ноября 2013 года - спустя 9 лет после заключения контракта на переоборудование и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Горшков". Эта сделка между Россией и Индией стала одной из самых крупных в сфере ВТС.

Авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" был заложен в 1978 году под именем "Баку" в Николаеве. В 1992 году корабль был поставлен на ремонт, а в 1994 году был выведен в резерв второй категории. В 2004 году он был передан предприятию "Севмаш" для модернизации, чтобы заменить исключенный в 1997 году индийский легкий авианосец "Вираат". В 2006 году проект получил название "Викрамадитья". Это имя - комбинация из двух слов языка хинди: "викрам" означает "сильный", а "адитья" - "солнце".

Взлеты и посадки LCA (N) Mk 1 на палубу авианосца последовали за обширными испытаниями на береговом испытательном полигоне ВМС (shore-based test facility, SBTF) в Гоа на юго-западном побережье Индии.

Однодвигательный LCA (N) Mk 1, который имеет усиленные стойки шасси, успешно провел свою первую посадку с помощью аэрофинишера на SBTF в сентябре 2019 года, после чего последовало около 30 аналогичных посадок на этом же полигоне.

В декабре 2016 года тогдашний начальник штаба ВМС адмирала Сунил Ланба заявил, что двигатель LCA (N) Mk 1 не отвечает требуемому соотношению «тяги к весу» для взлета с достаточной загрузкой топлива и оружия, чтобы эксплуатировать этот самолет с палубы авианосца.

Теперь ВМС Индии ждут, когда индийское агентство ADA (Aeronautical Development Agency) разработает вариант Mk 2 LCA (N). Именно он, как ожидается, станет уже настоящим истребителем палубного базирования. Эта машина будет оснащена двумя двигателями General Electric F414, каждый из которых способен развивать тягу в 90 кН.

«Нынешний Tejas никогда не увидит свет в виде истребителя ВМС, поскольку это вариант с одним двигателем», - акцентируется в индийских СМИ.

Тем не менее, после недавних взлетов и посадок LCA (N) Mk 1 на палубу авианосца издание India Today сделало вывод, что отныне «Индия входит в число избранных стран, способных сконструировать истребитель, который может работать с авианосца».

«Морская версия LCA Tejas взлетает с INS Vikramaditya и тем самым делает историю»,

- характеризует полеты легкого боевого самолета в Аравийском море газета India Today.

При этом программа по созданию многофункционального истребителя индийской разработки (LCA) стартовала очень давно - еще в 1983 году. Тем не менее, взлеты и посадки LCA Tejas с палубы корабля сугубо для Индии следует оценивать однозначно как выдающийся результат со всех точек зрения - и с политической, и с военно-технической.

Индия хочет строить именно свои самолеты, но своей техники и вооружения у Нью-Дели откровенно не получается, или получается очень плохо. И с танком собственной разработки дело пошло как-то не очень, и с двумя проектами учебных самолетов затея кончилась ничем.

Одна из фундаментальных проблем, связанных с LCA Tejas, заключается в отсутствии двигателя национальной разработки для этого самолета.

Помимо всего прочего, Tejas концептуально устарел лет на двадцать - при создании машины этого типа за основу взята концепция соответствующего французского «Миража». Tejas задумывался как легкий, однодвигательный, недорогой, массовый истребитель. И даже его компоновка очень напоминает компоновку французской машины. Сегодня в этом концепте в мире не работает практически никто. Если брать Tejas как летательный аппарат, то на выходе получилось нечто среднее между третьим и четвертым поколением.

Помимо всего прочего, этот самолет получился перетяжеленным относительно возможностей своего двигателя. Когда индийцы начинали строить самолет, он, наверное, был нужен, причем концептуально, потому что ВВС Пакистана в то время были оснащены старыми «Миражами», китайскими реинкарнациями советского МиГ-21 и F-16 в первоначальных версиях.

В настоящее время потенциал Tejas относительно современных китайских и пакистанских машин, конечно, недостаточен. В лучшем случае его можно сопоставить с JF-17 «Тандер», который Пакистан и Китай изготавливают совместно с российскими двигателями.

В то же время, чтобы противодействовать пакистанскому и отчасти китайскому военно-морскому флоту, летных характеристик самолетов, аналогичных LCA (N) Mk 1 (Mk 2), может оказаться вполне достаточным.

Что касается недавних взлетов и посадок Tejas с авианосца, то в абсолютной мировой шкале подобных достижений это, безусловно, близко к последнему месту, но с точки зрения индийской стороны, постройка своего самолета, пусть даже со значительной долей импортных комплектующих, тем более его авианосного варианта, это, разумеется, впечатляющий результат. Стоит отметить и программу по созданию самолета пятого поколения, которая начата индийским агентством ADA и получила наименование «перспективный средний боевой самолет» (Advanced Medium Combat Aircraft или AMCA). Однако станет ли эта машина реальностью - очень большой вопрос.

При этом угроза для Индии со стороны китайской машины 5-го поколения никуда не делась. Хотя еще не совсем ясно, что собой представляет китайский J-20, прогресс заметен довольно быстрый. Таким образом, для Индии подобный вызов нарастает с каждым годом.

И единственным реальным ответом со стороны Нью-Дели на этот вызов стала бы закупка американского истребителя F-35. Причем в США принципиально не против подобного развития событий, но хотят осуществить это движение в два такта.

Первый такт - вначале американцы предлагают купить у них истребители F-16 вместе с технологической линией по их производству. А потом, когда с F-16 уже все образуется и устроится в нужном для США ключе, в Вашингтоне рассмотрят вопрос о продаже Индии F-35.

Если Индия будет возиться со своей программой создания 5-го поколения AMCA так же долго и мало результативно, как и с LCA, то F-35 станет для Индии безальтернативным вариантом. И скорее всего, Нью-Дели рано или поздно придет к этому решению.

Но и тут есть один нюанс. В Индии провозглашают - «ничего не купим без передачи технологий». Но есть все основания предполагать, что никаких технологий по F-35 американцы Нью-Дели не передадут ни при каких обстоятельствах.

Михаил Ходаренок