Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием "Рафалей" в Индии

Покупка российских ЗРК С-400 и французских средних истребителей "Рафаль" (Rafale) даст индийским вооруженным силам технологическое преимущество и позволит противодействовать атакам, в частности, пакистанских самолетов в их собственном воздушном пространстве. Об этом заявил экс-начальник штаба ВВС Индии маршал Б.С. Дханоа.

Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400. Пакистанские ракеты класса "воздух-воздух" PL-12 и AIM-120C могут действовать в радиусе 100 километров.

Вместе с тем, "Рафаль", по мнению Дханоа, вряд ли сможет эффективно противостоять китайским силам. Их истребители J-20 и J-16 намного превосходят общие летные характеристики французских машин и обладают более совершенными радиолокационными средствами.

- Гималайские горы перекрывают прямую видимость, что создает серьезные проблемы для обороны от авиации. В таких условиях гораздо больше шансов для защиты обеспечит С-400, разработанный для поражения современных самолетов-невидимок, - цитирует маршала издание Military Watch Magazine.

Пакистан, по словам Дханоа, уже рассматривает варианты реагирования на развертывание индийской стороной С-400 и "Рафалей". За этим может последовать приобретение Индией более совершенных ракет для истребителей Су-30МКИ и новых самолетов, таких как МиГ-35 или Су-57. Потенциально уравнять шансы в технологическом плане может перспективный пакистанский JF-17 Block 3, имеющий новую авионику, усовершенствованный радар AESA, системы радиоэлектронной борьбы и способный применять новые китайские ракеты "воздух-воздух" PL-15 с дальностью действия 250-300 километров и радаром наведения. Кроме того, Пакистан рассматривает вариант покупки у Китая истребителя J-10C поколения "4 ++" и системы ПВО дальнего действия HQ-9B.

- При поддержке Китая Пакистан также реализует программу истребителей-невидимок Project AZM, но его возможности по преодолению усовершенствованного С-400 весьма сомнительна, - заключил индийский маршал.

Тимур Алимов