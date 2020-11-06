Россия вооружается: армия получит первый Су-57 уже в декабре (Wirtualna Polska, Польша)

Российская армия уже в следующем месяце получит истребитель пятого поколения Су-57, который может оснащаться гиперзвуковыми ракетами. Одни читатели сомневаются в том, что машины будут надежными и отмечают, что Россия отстает в развитии технологий от США; другие отмечают, что ее современные вооружения — это гарантия мира.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, уже в будущем месяце воздушные силы Российской Федерации получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Машина прошла все испытания и ждет отправки в армию.

В будущем году российским военным передадут еще четыре машины нового типа, а в дальнейшем они будут получать в год по 15 новых истребителей. Согласно контракту 2019 года, к концу 2028 года в распоряжении армии их должно оказаться 76.

Истребитель пятого поколения в перспективе заменит самолеты МиГ-29 и Су-27, которые используются уже более трех десятилетий. Су-57 способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели. Это ответ на американскую программу "Перспективный тактический истребитель" (ATF) и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе самолет Ф-22 "Раптор".

Российские истребители пятого поколения имеют комплекс способов снижения заметности (технология "стелс"). Более того, они могут достигать сверхзвуковой скорости и использоваться с гиперзвуковыми ракетами. 24 декабря 2019 года Су-57 потерпел первую аварию. Это произошло в 100 километрах от Комсомольска-на-Амуре.

Комментарии читателей:

Edmund

Россияне все время только вооружаются, ничего другого они не умеют. Мне их жаль.

Golem

Россия поддерживает свою промышленность и своих работников, мы - промышленность США и американских работников, а что с нашими?

Hanskloss

Лишь бы с этими истребителями не вышло так, как с танками на Красной площади, которые пришлось оттуда отбуксировать. И вообще: 76 самолетов в течение восьми лет? Первые полученные армией машины спустя восемь лет уже будут устаревшими. Чудо техники, от смеха можно лопнуть.

Piter

Американцы приняли "Раптор" на службу в 2005 году. Русские внедрят его аналог в конце 2020 года. Простая математика: разрыв в 15 лет. Тем временем американцы уже начали использовать следующую модель (Ф-35). Вот и все, что следует сказать о российских возможностях.

Precz z wojną!!!

Сильная Россия - это гарант мира во всем мире. Сейчас у россиян есть ракетные комплексы "Кинжал" и "Авангард", от которых никто на свете не может защититься, с их помощью можно нанести удар по любой точке на Земле. Это сдерживает потенциальных агрессоров и авантюристов, благодаря чему мир может спать спокойнее!

Ja

Господин журналист, вы, пожалуй, зарапортовались. Ведь вам положено писать о России плохо, представлять ее в дурном свете, подтасовывать факты, а тут такое. России должно было уже не быть: банкротство, распад, санкции, крах, и вдруг она вооружается, не спрашивая ни у кого разрешения, и, хуже того, ничего не покупая на рынке, который подмяли под себя наши мнимые друзья американцы.

Михал Скорупка (Michał Skorupka)