Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер на 76-м году жизни

Директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили в среду, 4 ноября, на сайте НИИЯФ МГУ.

«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк», — говорится в сообщении.

Панасюк проработал в НИИ более 50 лет, из них почти 30 лет он занимал должность директора.

Ученый исследовал физику космоса, спутники Земли. Его научные интересы были связаны с исследованиями магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов, а также изучением космической радиации.

Михаил Панасюк — автор уникальных экспериментов. Помимо фундаментальных космических исследований, он руководил экспериментами по мониторингу космической радиации на борту российских метеорологических спутников и Международной космической станции (МКС).

Кроме того, ученый вел преподавательскую деятельность. Он разработал и вел для студентов спецкурсы «Введение в космофизику» и «Физика Солнца и солнечно-земных связей».

«Михаил Игоревич Панасюк многое сделал для популяризации науки. Он умел просто и доходчиво объяснить самые сложные явления и процессы даже несведущему в космофизике человеку. Много выступал с научно-популярными лекциями, всегда вызывавшими живейший интерес у слушателей вне зависимости от их подготовки», — сообщили на сайте НИИ.

В июне 2020 года Михаил Панасюк рассказал о новом способе поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Этот способ разработали в НИИЯФ МГУ на основе методик биологов института.

Фото: НИИЯФ МГУ