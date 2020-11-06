El País (Испания): испанские истребители будут патрулировать Черное море в составе сил НАТО

Испания, как член НАТО, отправляет войска и технику в Румынию и в страны Балтии, где «НАТО хочет показать России свою решимость защищать бывшие советские республики от любой агрессии», где слово «любой» подразумевает, конечно, Россию. Символично, что самолеты для этой миссии вылетят из Альбасете — города, который военные из СССР защищали от Франко в 1930-х. В сегодняшней Испании тех защитников считают героями. Но вот парадокс: те же испанцы хотят защищать другие страны от России, которая при всех недостатках уж точно лучше сталинского СССР.

Шесть истребителей и 130 испанских военных в феврале и марте будут размещены на военной базе в Румынии.

Испанские многоцелевые истребители впервые пролетят над Черным морем, которое стало самой горячей зоной в напряженных отношениях НАТО и России после аннексии Крыма в 2014 году. Отряд из шести Еврофайтеров (самолетов-истребителей производства стран ЕС) и 130 служащих ВВС Испании в течение двух месяцев - февраля и марта 2021 года - будет развернут в Румынии, чтобы контролировать воздушное пространство страны.

С 2006 года Испания посылает свои военные самолеты в страны Прибалтики в рамках программы воздушной безопасности. Их цель - защита воздушного пространства этих государств от вторжения русских и перехват неопознанных самолетов. Однако до нынешнего момента Испания не делала ничего подобного на Балканах, где НАТО придерживается схожей стратегии.

Испанские истребители разместятся на авиабазе имени Михаила Когэлничану (Mihail Kogălniceanu) в 25 километрах от города Констанца на берегу Черного моря, где также базируются F-16 и МиГ-21 ВВС Румынии. Военно-воздушной защитой всего южного фланга НАТО управляют из Центра совместных воздушных операций (Centro de Operaciones Aéreas Combinadas) в городе Торрехон-де-Ардос под командованием испанского генерала Фернандо де ла Крус Каравака (Fernando de la Cruz Caravaca). Испания планировала осуществить развертывание ещё в этом году, но по техническим причинам его пришлось перенести. С мая по август эту миссию выполняют самолеты Великобритании, а с сентября по декабрь - Канады.

Недружественные сближения между самолетами Североатлантического альянса и России над Черным морям происходят достаточно часто. В мае Москва утверждала, что истребители Су-27 и Су-30 перехватили два американских бомбардировщика B-1 "Лансер", когда те находились над международными водами, и преследовали их, пока они не удалились от границ России.

По данным издания АВС, отряд отправится в Румынию с военной базы в Морон-де-ла-Фронтера. Военные источники эту информацию подтверждают. Через месяц после его возвращения в Испанию, с мая по август ВВС страны развернут другой контингент на базе города Шяуляй в Литве. В Литву отряд из 130 военных и шести истребителей ЕС "Еврофайтер" отправится с базы Лос Льянос в Альбасете. Это будет уже восьмой раз, когда испанские истребители отправятся в Прибалтику. Ежегодная стоимость этих развертываний составляет около 50 миллионов евро.

Помимо этого, Испания сохраняет контингент из 350 военнослужащих сухопутных войск в составе международного батальона в Латвии в рамках программы под названием "Расширенное передовое присутствие" НАТО. Так НАТО хочет показать России свою решимость защищать бывшие советские республики от любой агрессии. Испанские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" размещены на границе Турции и Сирии, чтобы предотвратить турецкую территорию НАТО от атаки баллистических ракет. Предполагается, что в декабре эта миссия будет продлена ещё на шесть месяцев.

Есть и еще один вклад Испании в защиту НАТО: начиная с 30 июня, в течение года испанский фрегат является флагманом флотилии сопровождения в Средиземном море. Это одна из четырех военно-морских группировок НАТО, цель которой - мгновенный ответ в случае кризиса. Первой точкой назначения флотилии было Черное море. Там в июле вместе с флотилией минных тральщиков она приняла участие в совместных военных учениях, организованных Болгарией, а потом посетила принявший отряд НАТО порт Одесса (Украина). Во время визита она продемонстрировала флаг НАТО и берегам Крыма.

Мигель Гонсалес (Miguel González)