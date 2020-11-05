Мишустин: благодаря "Рособоронэкспорту" Россия занимает лидирующие позиции по разработке и производству оружия

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Рособоронэкспорта" с 20-летием организации.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 20-летием со дня образования "Рособоронэкспорта". Создание государственного посредника - акционерного общества стало важным этапом в реализации политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - говорится в телеграмме премьера, опубликованной в среду на сайте правительства.

"Все эти годы "Рособоронэкспорт" динамично развивался, реализовал масштабные проекты, многое сделал для продвижения российского вооружения и военной техники на международные рынки, укрепления оборонного потенциала нашей страны, - отметил Мишустин.