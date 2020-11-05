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WarSpot

«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета

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Российскую армию планируют вооружить новыми высокоточными ракетами лёгкого класса. Вчера, 3 октября, газета «Известия» сообщила о том, что разработка новых, почти гиперзвуковых ракет начата на базе технических решений проекта ракетного комплекса «Гермес».

«Принципиальным отличием вооружения, получившего рабочее обозначение «Клевок-Д2», будет использование нового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Он разгонит ракету фактически до гиперзвуковой скорости, что резко увеличит её дальность и сделает неуязвимой для современных систем ПВО», — пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск ракеты «Гермес» разработки АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова»

Источник изображения: kbptula.ru

Согласно техзаданиям на разработку компонентов комплекса, новый боеприпас можно будет применять с различных платформ, в том числе воздушных. Стартовая масса боеприпаса в транспортно-пусковом контейнере не превысит 150 кг. Не изменится и взятый от «Гермеса» калибр — 207 мм. Боевой части весом в 57 кг должно быть достаточно для поражения как бронированной техники, так и лёгких укрытий или отдельных зданий. Ракета будет оснащена раскладывающимися после старта крыльями. После пуска ракеты при помощи отделяемой стартовой ступени и придания первоначального ускорения её полёт продолжится уже на маршевом ПВРД. На нём ракета за 40 секунд должна развить скорость до 5 чисел Маха, что является порогом для гиперзвука.

Ракета «Гермес» в базовом исполнении

Источник изображения: kbptula.ru

О разработке под обозначением «Клевок» известно с 90-х годов (созданный образец сейчас известен как «Гермес»). Новинка будет использовать часть этих наработок, но в варианте с прямоточным ракетным двигателем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гермес
Компании
КБП
Проекты
ГЗЛА
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