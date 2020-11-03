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Naked Science

Источник озвучил дату передачи Минобороны серийного Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: РИА Новости

Согласно представленной информации, серийный истребитель Су-57 должны передать российскому Министерству обороны в декабре. Недавно этот самолет совершил свой первый полет.

Накануне стало известно о начале летных испытаний второго серийного истребителя пятого поколения Су-57. Теперь источник в оборонно-промышленном комплексе назвал сроки передачи самолета Минобороны.

«В декабре текущего года, в ходе единого дня приемки военной продукции, военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем первого этапа, в 2021 году — еще четыре таких самолета», — заявил ТАСС осведомленный источник.

Второй серийный истребитель Су-57

Источник изображения: ОАК

По его словам, в перспективе темпы производства машины должны вырасти: согласно прогнозам, авиастроители смогу выпускать до 15 новых истребителей в год. Это практически гарантирует выполнение заключенного в прошлом году контракта, который предполагает поставку ВКС до 2028-го 76 истребителей нового поколения.

Источник отметил, что поставки истребителя с так называемым двигателем второго этапа должны начать в 2022 году (сейчас самолет оснащают двигателем АЛ-41Ф1). Ранее заместитель министра обороны Алексея Криворучко заявил, что Су-57 с серийными «изделиями 30» будут закупать лишь с середины 2020-х.

Су-57 — первый и на сегодня единственный существующий российский истребитель пятого поколения. Первый полет прототип совершил 29 января 2010 года. Всего произвели десять летных прототипов и три для наземных испытаний.

Первый серийный истребитель разбился в декабре прошлого года при прохождении заводских тестов. Летчик катапультировался и остался жив.

Пока что в открытых источниках упомянуты лишь расчетные летно-технические характеристики самолета. Известно, что машину снабдили четырьмя грузовыми отсеками: двумя основными и двумя боковыми. В них, предположительно, могут находиться до четырех ракет класса «воздух — воздух» средней дальности и до двух (в боковых отсеках) ракет класса «воздух — воздух» малой дальности. Кроме этого, предполагается, что самолет сможет нести широкий арсенал вооружений класса «воздух — поверхность», включая новейшие авиационные средства поражения.

Напомним, в сентябре появилась информация об испытаниях Соединенными Штатами демонстратора технологий истребителя шестого поколения для американских ВВС. Позднее стало известно, что вероятный разработчик нового самолета — корпорация Lockheed Martin. Также сообщалось, что в будущем собственный истребитель шестого поколения хотят получить Военно-морские силы США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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