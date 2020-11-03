Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре

В дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В декабре текущего года в ходе единого дня приемки военной продукции военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем второго этапа, в 2021 году - еще четыре таких самолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год. "В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок", - подчеркнул источник.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.