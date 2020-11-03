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ТАСС

Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

В дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В декабре текущего года в ходе единого дня приемки военной продукции военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем второго этапа, в 2021 году - еще четыре таких самолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год. "В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок", - подчеркнул источник.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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4 комментария
№1
03.11.2020 07:23
Источник не перепутал ??? Точно с двигателем второго этапа, изделием 30 ? Этому двигателю ещё даже не присвоено имя !
0
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№2
03.11.2020 08:37
Или источник, или ТАСС (скорее всего) не так понял. Там ведь просто первый серийный, а двигатель второго этапа - отдельная тема.
+2
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№3
03.11.2020 10:43
Ого, слабо верится...
0
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№4
03.11.2020 16:52
Цитата, Враг сообщ. №2
Или источник, или ТАСС (скорее всего) не так понял.
Читаем внимательно, что пишет ТАСС, пройдя по ссылке под материалом:
Цитата, q
https://tass.ru/armiya-i-opk/9891981
Источник: первый серийный Су-57 сдадут Минобороны в декабре
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В декабре текущего года в ходе единого дня приемки военной продукции военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем первого этапа, в 2021 году - еще четыре таких самолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год. "В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок", - подчеркнул источник.
Рано мы обрадовались, и я погорячился, поставив плюсик новости. Или отредактировали материал.
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