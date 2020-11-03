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Второй серийный Су-57 совершил первый полет

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: ТАСС

Стало известно о начале летных испытаний нового образца российского истребителя пятого поколения Су-57. Вскоре машину передадут Воздушно-космическим силам.

В Комсомольске-на-Амуре стартовали летные испытания второго серийного образца истребителя Су-57. Это знаковое событие для российского авиастроения: данная машина вскоре станет первым серийным истребителем пятого поколения в арсенале ВКС.

Ею должен был стать ранее построенный образец — первый серийный истребитель, — однако он разбился в декабре, при прохождении заводских испытаний. На сегодня это единственный серьезный инцидент с участием новой машины (включая ранее построенные прототипы).

Первый серийный Су-57

Источник изображения: Звезда

Отметим, что, помимо двух серийных Су-57, построили десять прототипов для летных испытаний и три — для прохождения тестов на земле. Самый первый полет первый прототип осуществил 29 января 2010-го.

В августе показали практически собранный второй серийный образец истребителя Су-57. Фотографии представили в материале Объединенной авиастроительной корпорации, приуроченном к визиту министра обороны Сергея Шойгу на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Второй серийный истребитель Су-57

Источник изображения: ОАК

Ранее сообщалось о контракте, который предполагает поставки ВКС 76 истребителей Су-57 до 2028 года, что позволит укомплектовать ими три авиационных полка. В будущем, вероятно, Воздушно-космические силы закупят дополнительные истребители пятого поколения.

Сейчас Россия активно прорабатывает вопрос модернизации Су-57. Одно из главных (если не самое главное) направлений — замена штатного на сегодняшний день двигателя АЛ-41Ф1 на новый, получивший обозначение «Тип-30» (или «Изделие-30»). Предполагается, что новое изделие обеспечит самолет летно-техническими характеристиками, которые в полной мере позволят отнести его к пятому поколению.

В сравнении с АЛ-41Ф1 «двигатель второго этапа» представляет собой полностью новый образец и не является модернизацией уже существующих изделий. Среди главных особенностей — наличие принципиально нового вентилятора и современной системы управления.

Стоит сказать, что определенные успехи в этом направлении уже есть. Еще в 2017 году совершил первый полет прототип Су-57 с испытательным образцом «Изделия-30». Двигатель установили в левой мотогондоле образца Т-50-2.

«Изделия-30» в левой мотогондоле Т-50-2

Источник изображения: Су-57 (ПАК ФА Т-50)

По мнению ряда экспертов, оснащение Су-57 новым двигателем поспособствует успешному продвижению машины на мировом рынке. На сегодня, напомним, подтвержденных заказов от зарубежных партнеров нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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