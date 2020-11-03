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Стали известны победители чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 в компетенции «Инженерия космических систем»

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WorldSkills Hi-Tech 2020
WorldSkills Hi-Tech 2020.
Источник изображения: Роскосмос

30 октября победители призеры финала VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 в компетенции «Инженерия космических систем».

Победителями стали Гусев Сергей и Керимов Святослав из ГК Роскосмос.

Специалисты в сфере инженерии космических систем являются важным звеном в проектах реализации любой космической миссии, включая разработку, запуск и пилотирование любого космического аппарата.


WorldSkills Hi-Tech 2020.
Источник: Роскосмос

Данная компетенция комплексная, так как участники должны обладать знаниями и навыками в сфере баллистики и навигации, 3D-моделирования, электроники, радиотехники, программирования, материаловедения, в области устройства и испытаний космической техники.

«Участники в компетенции ИКС имеют возможность получить уникальный опыт, в сжатые сроки они должны пройти весь цикл создания космического аппарата от 3D-проектирования до его изготовления и проведения полунатурных стендовых испытаний. Представляя небольшое конструкторское бюро, ребята должны четко распределить свои роли, ведь от слаженной работы каждого, от взаимопомощи зависит конечный результат. По моему убеждению, ключом к успеху являются знания и навыки, которые ребята приобрели в процессе работы в Центре Келдыша, состоялись как разносторонне развитые специалисты. Благодаря данной компетенции,участники смогли продемонстрировать навыки командной работы и свои лучшие практики, а также обменяться опытом с коллегами по отрасли», – рассказал Леонид Арапов, начальник вычислительного центраГНЦ ФГУП "Центр Келдыша".

Эффективная кадровая политика в аэрокосмической отрасли – залог развития всего ракетно-космического комплекса страны.Многие годы в этой области наблюдался острый дефицит высококвалифицированных кадров. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и чемпионатWorldSkills Hi-Tech, в частности, помогают Госкорпорации Роскосмос переломить эту ситуацию и обеспечить развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического прогресса ракетно-космической отрасли.


WorldSkills Hi-Tech 2020.
Источник: Роскосмос

«Повышение качества и надежности современной техники для ракетно-космической и смежных отраслей неразрывно связаны с развитием персонала. Движение Ворлдскиллс и его чемпионаты, в частности, дают нам возможность организовать эффективный механизм проверки и совершенствования компетенций сотрудников. Их участие в соревнованиях позволяет сотрудникам получить дополнительный стимул к саморазвитию, а руководству – оценить подготовку кадров и улучшить ее за счет обмена лучшими практиками с другими высокотехнологичными отраслями», - считает Дмитрий Шишкин, директор Департамента инфраструктурных проектов Госкорпорации «Роскосмос».

VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проходит в рамках нацпроекта «Образование» с 23 по 30 октября 2020 года, из-за пандемии впервые в дистанционно-очном формате. Это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет в России.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
2020-й год
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