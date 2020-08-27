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ТАСС

Минобороны планирует в сентябре достроить четыре медцентра для борьбы с коронавирусом

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Медицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Учреждения должны открыться в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Четыре многофункциональных военных медцентра для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе в Кызыле и Североморске, будут введены в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщила в среду руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

"За два месяца с апреля по май для борьбы с COVID-19 было построено 16 многофункциональных медицинских центров на территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда, на сегодняшний день таких центров построено 20, в сентябре будет завершено строительство еще четырех медицинских центров в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске", - заявила Балакирева во время конференции "Военно-строительный комплекс Минобороны" на форуме "Армия-2020".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о планах достроить такие центры в Великих Луках и Пскове до 15 сентября.

Она отметила, что с 2017 года объемы строительства в Минобороны увеличились на 20%, а "с 2012 года увеличились в семь раз, за это время было построено около 20 тыс. зданий и сооружений разного назначения общей площадью более 10 млн кв .м".

"Были построены разные объекты, в том числе жилищно-коммунальные, социальные и спецобъекты. В том числе инфраструктура космодрома Плесецк, Новороссийской военно-морской базы, пункты базирования Каспийской флотилии, места размещения радиолокационных станций, северные аэродромы, базовые военные городки на территории всей Российской Федерации. Реализован план строительства инфраструктуры для арктической группировки", - заявила Балакирева.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов подчеркнул, что строительный комплекс Минобороны фактически каждый день совершает трудовые подвиги, он способен вести строительство в любых условиях, возводить объекты любой сложности для обеспечения безопасности государства.

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