"Автоматика" вывела на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

Генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов отметил, что "Пищаль-ПРО" отличается оптимальным соотношением массы и эффективности

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Концерн "Автоматика" Ростеха вывел на рынок самый мощный ручной комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов.

"Комплекс борьбы с БЛА "Пищаль-ПРО" позиционируется на рынке как самый легкий и в то же время мощный ручной комплекс, как для индивидуального, так и в составе других комплексов применения. Да, ручных комплексов на рынке очень много, но наш комплекс "Пищаль-ПРО" - лучший в своем классе", - сказал Кабанов.

По его словам, "Пищаль-ПРО" отличается оптимальным соотношением массы и эффективности. "Уникальность "Пищали" заключается в следующем: при весе в 4 кг, малой мощности, количестве одновременно работающих диапазонов противодействия, мы добились дальности противодействия в 2 тыс. м, что является лучшим показателем для комплексов данного типа", - сообщил Кабанов.

Он подчеркнул, что "Пищаль-ПРО" не создает каких-либо угроз здоровью оператора и имеет медицинский сертификат безопасности пользователя.