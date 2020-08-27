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Интерфакс-АВН

Около 50 образцов современной и исторической военной техники представят на международном военном форуме в Армении

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База в Гюмри
102-я российская военная база в Гюмри.
Источник изображения: www.svoboda.org

Ростов-на-Дону. 26 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Гости международного военно-технического форума Южного военного округа "Армия-2020" в Армении смогут увидеть до 50 образцов современной и исторической техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На выставочных площадках Форума в Гюмрийском военном гарнизоне организаторы установили современную бронетехнику. Кроме общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск - комплексы ПВО С-300, ЗРК "Бук", ЗСУ-23-4 "Шилка" и артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе "Град", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и другая техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадках форума будут представлены образцы стрелкового оружия, боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны и советской армии послевоенного периода.

Международный военно-технический форум ЮВО "Армия-2020" пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа.

Всего на всех площадках форума для статического показа планируется привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск округа, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
Гвоздика
С-300
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX
Бук ЗРК
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