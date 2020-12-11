Войти
Газета.ru

Военные трофеи и тюркское единство: как прошел парад в Азербайджане

759
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

В Баку состоялся военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе

В Азербайджане прошел военный парад, посвященный, как заявили организаторы, победе Баку в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На торжественной церемонии присутствовал глава республики Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок - об особенностях азербайджанского парада победы.

В военном параде на бакинской площади Азадлыг 10 декабря приняли участие азербайджанские и турецкие военнослужащие, была представлена современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера ВМС Азербайджана, украшенные флагами расцвечивания.

Турецкие и азербайджанские бойцы и командиры на этом военном параде были в самой разнообразной форме - от особо парадной до полевой с элементами амуниции вплоть до разгрузок. Кто был в беретах, кто в зимних шапках (по меньшей мере, двух фасонов), кто в фуражках. Часть военнослужащих была в масках. Однако командиры парадных рот свои лица не скрывали.

Вероятно, организаторам парада надо было принимать какое-то однозначное решение по военной форме для участников парада. К примеру, в соответствующем приказе указать - форма одежды зимняя, парадная, в фуражках.

Традиции проведения военных парадов в Азербайджане, надо полагать, еще находятся в стадии становления.

Формально командовал парадом замминистра обороны республики генерал-лейтенант Керим Велиев. Однако его роль несколько отличалась от процедуры, установленной на парадах в Вооруженных силах России. Например, до конца не было понятно, кто командовал парадом и кто его принимал: присутствовавшим на торжествах президентам Азербайджана и Турции Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к военному параду докладывал азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

После доклада Гасанова с большой речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил многочисленные благодарности своему «брату и дорогому другу» Эрдогану за посещение парада и поддержку, которую Анкара оказала Баку в ходе конфликта.

«Азербайджан не один, и Турция всегда рядом с Азербайджаном. И это показатель нашего единства, нашего братства. И эта политическая поддержка радует азербайджанцев всего мира. И это еще раз показывает всему миру наше единство», - говорил он.

Азербайджанский лидер подробно рассказал о «30-летней оккупации», отметив, что он сдержал свое предвыборное обещание вернуть под контроль Баку утраченные земли. Он подчеркнул, что Баку «одержал победу и на поле боя, и на политическом поле», а «азербайджанская армия разрушила миф о непобедимости армянской армии». «Мы эту победу одержали за счет профессионализма и героизма», - заключил Алиев.

Более того, он напомнил, что уже неоднократно говорил: если Армения «не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем». Что примечательно, среди «исторических земель» Азербайджана он назвал «Зангезур» (Сюникская область Армении), «Гейчу» (Севан) и «Иреван» (столица Армении Ереван).

Президент Турции также много говорил о турецко-азербайджанском единстве, вспомнив цитату, которую приписывают первому президенту и основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку: «Печаль Азербайджана - это печаль Турции, а радость Азербайджана - это радость Турции».

Турецкий лидер обвинил Армению в «уничтожении всего исторического наследия азербайджанского народа» на вернувшихся под контроль Баку территориях и пообещал, что Турция сыграет ключевую роль в восстановлении пережившего войну региона.

«30-летняя оккупация закончилась. И мы выведем эти земли на совершенно другой уровень. И создадим условия для наших детей, чтобы они там проживали. Азербайджан будет развиваться дальше, больше, лучше», - сказал он.

После чего Эрдоган добавил: «Да святится сегодня душа Энвер-паши» (бывшего военного министра Турции считают одним из организаторов геноцида армян в 1915 году - "Газета.Ru").

В своих выступлениях президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ни разу не упомянули о роли президента России в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе и не обмолвились о российском миротворческом контингенте.

Перед прохождением на параде механизированной колонны ВС Азербайджана и провозом трофейной армянской техники по площади Азадлыг провезли панно с надписью «Карабах - это Азербайджан!», составленное из номеров захваченных у Армении автомобилей и другой военной техники. Лицо президента Турции в этот момент не смогло скрыть удивления и восторга.

Затем публике было продемонстрировано трофейное армянское вооружение и военная техника. На автопоездах мимо трибуны с президентами Азербайджана и Турции были провезены захваченные в ходе боевых действий МТЛБ, ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Оса-АКМ», «Куб», «Бук», танки Т-72, БМП-1, БМП-2, БМ-21, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», грузовые и легковые автомобили повышенной проходимости.

Большая часть техники была в абсолютно исправном состоянии. Но некоторые образцы оружия принимали участие в военных действиях и были разбиты в ходе боев. Особенно это касалось реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Затем началось прохождение механизированной колонны вооруженных сил Азербайджана. Новация парада победы в Баку заключалась в том, что колесная боевая техника проследовала по площади Азадлыг своим ходом, а тяжелая гусеничная (танки Т-90, БМП-3, ЗРК «Бук», САУ «Акация», «Мста-С», 2С7 «Пион», ТОС-1 «Солнцепек» и др.) была провезена на автопоездах.

Во главе механизированной колонны прошли бронемашины SandCat-Stormer с 12,7-мм пулеметами NSV, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры Cobra и БТР-82A.

В параде также приняли участие ЗРС С-300 «Фаворит», «Оса-1Т», «С-125 ТМ», «Бук-МБ», многочисленные БЛА (Orbiter-1KM, Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar-BP, Heron, Bayraktar-TB2, Hermes-450, Hermes-900, «Кузгун» и Harop) и барражирующие боеприпасы, РСЗО «Полонез». Прохождение механизированной колонны завершилось демонстрацией оперативно-тактического ракетный комплекса LORA, разработанного израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

Воздушную часть военного парада в Баку открыли два вертолета Ми-8 с флагами Азербайджана и Турции. Затем над площадью пролетели Ми-35 и Ми-8, истребители МиГ-29. Завершилась эта часть парада пролетом штурмовиков Су-25. Они раскрасили небо над городом цветами государственного флага Азербайджана.

По большому счету, прошедшее в Баку торжество - это не столько парад победы вооруженных сил Азербайджана, одержавших верх в войне в Нагорном Карабахе, сколько совместный турецко-азербайджанский военный парад.

Солидарность Анкары с Баку прослеживалась даже в символических жестах. Например, численность турецкого контингента на параде составила 2783 военнослужащих - именно столько, по официальным данным, азербайджанских солдат погибли в карабахской войне.

Вероятно, этот парад заложит основу ежегодной традиции. По крайней мере, в начале декабря Ильхам Алиев учредил новый праздник - «День победы в Отечественной войне 2020 года». Правда, в будущем он будет отмечаться не 10 декабря, а 8 ноября - в день взятия города Шуши. Примечательно, что изначально была выбрана дата 10 ноября - день подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которое положило конец боевым действиям. Однако эта дата совпадает с национальным праздником Турции - Днем памяти Ататюрка.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Израиль
Россия
Турция
Продукция
2С3 Акация
2С7 Пион
Hermes 450
Hermes 900
LORA ОТРК
Spike NLOS
БМП-1
БМП-2
БМП-3
БТР-82
Бук-M3
Гвоздика
Град РСЗО
КУБ
Ми-35
Ми-8
МиГ-29
Мста-С
МТ-ЛБ
Оса-1Т
Оса-АКМ
Полонез РСЗО
С-125
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Солнцепёк
Су-25
Т-72
Т-90 "Владимир"
ТОС-1
Шилка
Компании
Aircraft Industries
IAI
Минoбороны РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
Бук ЗРК
Издания
Военный Парад
Похожие новости
29.09.2020
Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку
29.09.2020
Противостояние: что известно о боевом потенциале ВС Армении и Азербайджана
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
16.03.2016
Армия одной войны
10.03.2016
Форпост с вопросами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»