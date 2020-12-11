Военные трофеи и тюркское единство: как прошел парад в Азербайджане

В Баку состоялся военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе

В Азербайджане прошел военный парад, посвященный, как заявили организаторы, победе Баку в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На торжественной церемонии присутствовал глава республики Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок - об особенностях азербайджанского парада победы.

В военном параде на бакинской площади Азадлыг 10 декабря приняли участие азербайджанские и турецкие военнослужащие, была представлена современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера ВМС Азербайджана, украшенные флагами расцвечивания.

Турецкие и азербайджанские бойцы и командиры на этом военном параде были в самой разнообразной форме - от особо парадной до полевой с элементами амуниции вплоть до разгрузок. Кто был в беретах, кто в зимних шапках (по меньшей мере, двух фасонов), кто в фуражках. Часть военнослужащих была в масках. Однако командиры парадных рот свои лица не скрывали.

Вероятно, организаторам парада надо было принимать какое-то однозначное решение по военной форме для участников парада. К примеру, в соответствующем приказе указать - форма одежды зимняя, парадная, в фуражках.

Традиции проведения военных парадов в Азербайджане, надо полагать, еще находятся в стадии становления.

Формально командовал парадом замминистра обороны республики генерал-лейтенант Керим Велиев. Однако его роль несколько отличалась от процедуры, установленной на парадах в Вооруженных силах России. Например, до конца не было понятно, кто командовал парадом и кто его принимал: присутствовавшим на торжествах президентам Азербайджана и Турции Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к военному параду докладывал азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

После доклада Гасанова с большой речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил многочисленные благодарности своему «брату и дорогому другу» Эрдогану за посещение парада и поддержку, которую Анкара оказала Баку в ходе конфликта.

«Азербайджан не один, и Турция всегда рядом с Азербайджаном. И это показатель нашего единства, нашего братства. И эта политическая поддержка радует азербайджанцев всего мира. И это еще раз показывает всему миру наше единство», - говорил он.

Азербайджанский лидер подробно рассказал о «30-летней оккупации», отметив, что он сдержал свое предвыборное обещание вернуть под контроль Баку утраченные земли. Он подчеркнул, что Баку «одержал победу и на поле боя, и на политическом поле», а «азербайджанская армия разрушила миф о непобедимости армянской армии». «Мы эту победу одержали за счет профессионализма и героизма», - заключил Алиев.

Более того, он напомнил, что уже неоднократно говорил: если Армения «не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем». Что примечательно, среди «исторических земель» Азербайджана он назвал «Зангезур» (Сюникская область Армении), «Гейчу» (Севан) и «Иреван» (столица Армении Ереван).

Президент Турции также много говорил о турецко-азербайджанском единстве, вспомнив цитату, которую приписывают первому президенту и основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку: «Печаль Азербайджана - это печаль Турции, а радость Азербайджана - это радость Турции».

Турецкий лидер обвинил Армению в «уничтожении всего исторического наследия азербайджанского народа» на вернувшихся под контроль Баку территориях и пообещал, что Турция сыграет ключевую роль в восстановлении пережившего войну региона.

«30-летняя оккупация закончилась. И мы выведем эти земли на совершенно другой уровень. И создадим условия для наших детей, чтобы они там проживали. Азербайджан будет развиваться дальше, больше, лучше», - сказал он.

После чего Эрдоган добавил: «Да святится сегодня душа Энвер-паши» (бывшего военного министра Турции считают одним из организаторов геноцида армян в 1915 году - "Газета.Ru").

В своих выступлениях президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ни разу не упомянули о роли президента России в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе и не обмолвились о российском миротворческом контингенте.

Перед прохождением на параде механизированной колонны ВС Азербайджана и провозом трофейной армянской техники по площади Азадлыг провезли панно с надписью «Карабах - это Азербайджан!», составленное из номеров захваченных у Армении автомобилей и другой военной техники. Лицо президента Турции в этот момент не смогло скрыть удивления и восторга.

Затем публике было продемонстрировано трофейное армянское вооружение и военная техника. На автопоездах мимо трибуны с президентами Азербайджана и Турции были провезены захваченные в ходе боевых действий МТЛБ, ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Оса-АКМ», «Куб», «Бук», танки Т-72, БМП-1, БМП-2, БМ-21, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», грузовые и легковые автомобили повышенной проходимости.

Большая часть техники была в абсолютно исправном состоянии. Но некоторые образцы оружия принимали участие в военных действиях и были разбиты в ходе боев. Особенно это касалось реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Затем началось прохождение механизированной колонны вооруженных сил Азербайджана. Новация парада победы в Баку заключалась в том, что колесная боевая техника проследовала по площади Азадлыг своим ходом, а тяжелая гусеничная (танки Т-90, БМП-3, ЗРК «Бук», САУ «Акация», «Мста-С», 2С7 «Пион», ТОС-1 «Солнцепек» и др.) была провезена на автопоездах.

Во главе механизированной колонны прошли бронемашины SandCat-Stormer с 12,7-мм пулеметами NSV, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры Cobra и БТР-82A.

В параде также приняли участие ЗРС С-300 «Фаворит», «Оса-1Т», «С-125 ТМ», «Бук-МБ», многочисленные БЛА (Orbiter-1KM, Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar-BP, Heron, Bayraktar-TB2, Hermes-450, Hermes-900, «Кузгун» и Harop) и барражирующие боеприпасы, РСЗО «Полонез». Прохождение механизированной колонны завершилось демонстрацией оперативно-тактического ракетный комплекса LORA, разработанного израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

Воздушную часть военного парада в Баку открыли два вертолета Ми-8 с флагами Азербайджана и Турции. Затем над площадью пролетели Ми-35 и Ми-8, истребители МиГ-29. Завершилась эта часть парада пролетом штурмовиков Су-25. Они раскрасили небо над городом цветами государственного флага Азербайджана.

По большому счету, прошедшее в Баку торжество - это не столько парад победы вооруженных сил Азербайджана, одержавших верх в войне в Нагорном Карабахе, сколько совместный турецко-азербайджанский военный парад.

Солидарность Анкары с Баку прослеживалась даже в символических жестах. Например, численность турецкого контингента на параде составила 2783 военнослужащих - именно столько, по официальным данным, азербайджанских солдат погибли в карабахской войне.

Вероятно, этот парад заложит основу ежегодной традиции. По крайней мере, в начале декабря Ильхам Алиев учредил новый праздник - «День победы в Отечественной войне 2020 года». Правда, в будущем он будет отмечаться не 10 декабря, а 8 ноября - в день взятия города Шуши. Примечательно, что изначально была выбрана дата 10 ноября - день подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которое положило конец боевым действиям. Однако эта дата совпадает с национальным праздником Турции - Днем памяти Ататюрка.

Михаил Ходаренок