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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ объявило о новом контракте на модернизацию атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Кубинка. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Церемония вручения госконтракта на ремонт и модернизацию атомного крейсера "Адмирал Нахимов" прошла во вторник на форуме "Армия-2020", передаёт корреспондент "Интерфакса".

В ходе форума "Армия-2020" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко объявил о заключении контракта на ремонт с модернизацией, и вручил его генеральному директору АО "Севмаш" Михаилу Будниченко.

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" проходит ремонт на "Севмаше" и неделю назад был выведен к достроечной набережной перед началом второго этапа работ по модернизации.

Как сообщал главком ВМФ России Николай Евменов, кораблестроителям поставлена задачу неукоснительно следовать графику работ на корабле. "Работы по модернизации и ремонту ТАРК "Адмирал Нахимов" идут по графику. Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс", - сообщало 18 августа Минобороны РФ.

В ходе модернизации заменят и обновят системы жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также комплексы ракетного и артиллерийского вооружения крейсера. "В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России", - заявили в Минобороны РФ.

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 29 июня заявил, что ремонт крейсера планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет. Ранее первый заместитель генерального директора ОАО ПО "Севмаш" Сергей Воронько заявлял о планах подготовить ТАРК "Адмирал Нахимов" к заводским испытаниям в 2020 году. Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Адмирал Нахимов" может получить после модернизации гиперзвуковые ракеты "Циркон". "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал Рахманов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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Будниченко Михаил
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ГЗЛА
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