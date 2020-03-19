Начата установка крупногабаритного оборудования на крейсер "Адмирал Нахимов"

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Судостроительный завод "Севмаш" приступил к установке крупногабаритного оборудования на атомный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию, сообщает пресс-служба верфи.

"В новый этап вступили работы на ремонтируемом в сухом доке Севмаша крейсере проекта 11442M. На корабле устанавливается крупногабаритное оборудование", - говорится в сообщении.

"Работы ведутся одновременно в носовом и кормовом машинно-котельном отделении", - сообщает верфь.

Уточняется, что готовится к установке турбина, корабельный вал и механизмы вытягивания якорной цепи.

"На корабле формируются каюты, уложена изоляция, кабель", - сообщает пресс-служба. Там отметили, что работы ведутся со вниманием к организации безопасности при регулярных учениях.

"Перед корабелами стоит масштабная задача - вывести корабль из сухого дока на воду и продолжить работы уже у одной из набережных Севмаша", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель генерального директора ОАО ПО "Севмаш" Сергей Воронько заявлял о планах подготовить ТАРК "Адмирал Нахимов" к заводским испытаниям в 2020 году.

В сентябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что готовность крейсера, проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-морскому флоту.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Адмирал Нахимов" может получить после модернизации гиперзвуковые ракеты "Циркон". "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал Рахманов.