Концерн "Автоматика" представил на форуме "Армия-2020" новинки в области борьбы с БЛА

ЦАМТО, 25 августа. Концерн "Автоматика" Госкорпорации Ростех в рамках МВТФ "Армия-2020" представил систему противодействия беспилотным летательным аппаратам "Бастион-Автоматика".

Кроме того, впервые продемонстрирована работа программного обеспечения другой новинки в области противодействия БЛА – "Рубеж-Автоматика". Дополнительно Концерн впервые презентовал обновленную версию комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО" с улучшенными техническими характеристиками.

Системы "Автоматики" предназначены для комплексной организации противодействия дронам. Разработки Концерна позволяют обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты, в том числе те, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники, на расстоянии до 15 км. Кроме того, системы способны определять местонахождение операторов таких беспилотников.

"Рубеж-Автоматика" может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. Переносной комплекс противодействия БЛА "Бастион-Автоматика" – более компактная система. Комплексы осуществляют работу, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

"Рубеж-Автоматика" при этом имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию, "Бастион" – комплекс среднего радиуса действия.

На выставке представлена также новая система "Купол-ПРО", которая воздействует на дроны в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом. Она обладает меньшим радиусом действия (до 2,5 км над охраняемой территорией), зато максимально мобильна. По сравнению с предыдущими моделями в новинке увеличено количество частотных каналов (ранее было 10, сейчас 20), благодаря чему стало возможным оказывать воздействие не только на радиоэлектронные средства коммерческих беспилотных летательных аппаратов общего применения, но и на более совершенные специализированные БЛА, имеющие широкий диапазон частот средств связи и управления.

"Бастион-Автоматика" оснащен специальным программным обеспечением, с помощью которого осуществляется управление ранее созданными Концерном комплексами – "Купол" и "Луч". Такая инновация обеспечит функционирование этих разработок не только в ручном, но и в автоматическом режиме.

На выставке комплекс "Бастион-Автоматика будет работать в боевом режиме в рамках уличной экспозиции перед павильоном "B", и все желающие смогут увидеть, как осуществляется обнаружение и противодействие дронам. Также на стенде Госкорпорации Ростех в рамках форума впервые показана работа программного обеспечения комплекса "Рубеж-Автоматика". Здесь можно наблюдать, как обеспечивается обнаружение БЛА, их идентификация, а также как активизируются средства радиоэлектронного подавления.

"Беспилотники могут использоваться для разведки, нести взрывчатку или другие виды вооружения. Концерн "Автоматика" предлагает широкую линейку средств борьбы с БЛА различного спектра действия. На сегодняшний день в портфеле разработок компании системы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", комплексы "Купол" и "Луч". Наше оборудование может безопасно и эффективно использоваться в городских условиях и на высокотехнологичных промышленных объектах", – заявил генеральный директор Концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Концерна "Автоматика".