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ТАСС

Россия получила пять зарубежных заявок на комплексы "Панцирь" и две на "Торы"

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Панцирь-С1
Панцирь-С1.
Источник изображения: © AFP 2020 / Maxime Popov

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев также сообщил, что Россия настроена выполнить контракт с Индонезией на поставку этой стране многофункциональных истребителей Су-35, несмотря на оказываемое США давление на Джакарту

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Иностранные заказчики прислали пять новых заявок на зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и две на зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС на форуме "Армия-2020" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, на сегодняшний день "Панцирь", разработанный Конструкторским бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы"), продолжает оставаться одним из наиболее популярных образцов российского вооружения. "Только с начала 2020 года добавилось пять официальных заявок на поставку данных систем от иностранных заказчиков", - отметил директор службы.

Он напомнил, что в начале года в Сербию была поставлена одна батарея "Панцирей".

Шугаев сообщил, что российские комплексы "Тор", созданные предприятиями концерна "Алмаз-Антей", успешно продемонстрировали свою надежность в боевых условиях. "Новейшие ЗРК "Тор-Э2" начали продвигаться на мировой рынок вооружений в 2018 году. За короткое время комплекс вызвал интерес у иностранных партнеров. Только за последний год на поставку системы "Тор" к нам поступило два обращения", - рассказал директор ФСВТС.

Комплексы "Тор" и "Панцирь", в частности, несут боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, где раннее они неоднократно боролись с налетами кустарных беспилотников террористов.

Поставки Су-35 в Индонезию

Шугаев сообщил, что Россия настроена выполнить контракт с Индонезией на поставку этой стране многофункциональных истребителей Су-35, несмотря на оказываемое США давление на Джакарту.

"Уверенно заявляю, что российская сторона настроена реализовать контракт. Остались некоторые детали технического характера, которые, надеюсь, в скором времени будут урегулированы", - сказал Шугаев.

По его словам, "проект поставки Джакарте многофункциональных истребителей Су-35 с самого начала привлекает пристальное внимание мирового сообщества". "Неудивительно, что после его подписания индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны США, представители которых на всевозможных уровнях настоятельно "рекомендовали" Индонезии отказаться от проекта", - добавил Шугаев.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако из-за санкций США к настоящему моменту его реализация не началась.

Как писала в июле индонезийская газета The Jakarta Post, Индонезия не отказывается от приобретения российских истребителей Су-35, однако перераспределение бюджетных средств в связи пандемией, а также санкционная политика США не позволяют завершить сделку.

Заявки на ракеты BrahMos

Шугаев рассказал ТАСС, что первый экспортный контракт на поставку российско-индийских сверхзвуковых ракет BrahMos пока не подписан, хотя получены заявки на эти комплексы от нескольких стран.

"Несколько стран, в частности, арабского Востока и Юго-Восточной Азии, уже направили обращения о поставке этих комплексов. Но твердых контрактов пока нет", - сказал он.

Шугаев отметил, что данный ракетный комплекс "действительно, вызывают интерес у иностранных заказчиков".

В январе этого года главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак сообщил, что первый контракт на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos третьей стране планируется подписать весной.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской DRDO. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Вторая партия Су-35 для Китая

Пресс-секретарь ФСВТС РФ Мария Воробьева в свою очередь сообщила, что китайская сторона пока не приняла решения о закупке у России второй партии истребителей Су-35.

"Ожидаем от китайских партнеров ответа на наше предложение по закупке дополнительной партии истребителей Су-35. О готовности российской стороны поставить дополнительную партию самолетов Су-35 информировали партнеров неоднократно", - сказала Воробьева.

Пресс-секретарь выразила уверенность, что высокие технические характеристики Су-35, его малая заметность, способность эффективно поражать все виды целей и другие качества "являются абсолютными конкурентными преимуществами перед аналогами [этих истребителей] и заставляют многих иностранных партнеров обратить внимание именно на этот самолет".

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35. Контракт стоимостью около $2,5 млрд на 24 самолета был подписан в 2015 году. Поставка самолетов заказчику была завершена в 2018 году.

О предложении Россией Китаю закупить дополнительную партию новейших истребителей Су-35, сообщили ТАСС в ФСВТС в рамках форума "Армия-2019".

Трудности с заключением контрактов

Воробьева также сообщила, что сумма контрактов, подписанных Россией с иностранными заказчиками с начала 2020 года на продукцию военного назначения, в связи с ограничениями из-за пандемии оказалась меньше, чем в тот же период прошлого года, но эти трудности носят временный характер.

Введенные во всем мире в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры создали технические проблемы с заключением новых сделок, в частности, было ограничено передвижение людей, что сделало переговоры невозможными, отметила Воробьева.

"В связи с этим за первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму меньшую, чем за аналогичный период 2019 года. Однако спрос на вооружения в мире не снижается. Полагаем, что возникшие сложности имеют временный характер и будут преодолеваться по мере улучшения эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-секретарь службы.

В то же время Воробьева отметила, что своевременные действия позволяют ФСВТС РФ максимально гарантировать выполнение всех плановых показателей.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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Индия
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Китай
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96К6 Панцирь-С1
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