Военно-техническая дипломатия

России есть чем бороться за лидерство на мировом рынке вооружений

Согласно заявлению официальных представителей государственной компании «Рособоронэкспорт» Российская Федерация способна в течение ближайших нескольких лет предложить мировому рынку вооружений, боевой и специальной техники порядка пятидесяти образцов самой современной продукции оборонного назначения. Причем несмотря на весьма далекие от принципов честной конкурентной борьбы попытки «партнеров» из Соединенных Штатов Америки вытеснить Россию с этого сегмента мирового рынка.

Такое утверждение, по мнению экспертного сообщества, имеет вполне убедительное основание, выражающееся в перманентно растущем успехе российского оружия, обеспеченного его исключительным качеством и привлекательными для большинства игроков ценами.

Потенциальными хитами, способными вызвать неподдельный интерес у иностранных импортеров, по убеждению специалистов Рособоронэкспорта, должны стать разработки оборонно-промышленных предприятий, являющихся дочерними подразделениями государственной корпорации «Ростех»:

модернизированный «Ночной охотник» Ми-28НЭ и корабельная версия Ка-52К «Катран», созданные конструкторами холдинга «Вертолеты России»;

танк Т-14 и боевые машины, разработанные в структуре Уралвагонзавода на инновационной платформе «Армата» (боевые машины пехоты и поддержки танков, САУ, ремонтно-эвакуационные и другие специальные машины);

многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, запущенный Объединенной авиастроительной корпорацией в серийное производство в июле 2019 года.

Безусловно, высоким экспортным потенциалом будет обладать и новейшая зенитно-ракетная система С300В4 от концерна ВКО «Алмаз-Антей», получившая название «Антей-4000».

По заявлению пресс-службы Рособоронэкспорта, период 2000–2020 года характеризовался неуклонным ростом ключевых показателей компании, способствовавших успешному продвижению российского оружия на мировом рынке. Портфель заказов, а с ним и объем поставляемой на экспорт продукции увеличился по сравнению с 2000-м на 500 процентов. В натуральных цифрах это выглядит так: 26 тысяч контрактов на сумму более чем 180 миллиардов долларов, притом что география делового партнерства включает 112 стран мира. Кроме того, Сергей Чемезов, возглавляющий совет директоров Рособоронэкспорта, обозначил достаточно хорошие перспективы компании в плане ее расширения. И это с учетом того, что в настоящее время Россия уверенно занимает второе место в мировой десятке стран-экспортеров.

Еще один из факторов, способных обеспечить Российской Федерации завоевание новых или как минимум сохранение существующих позиций на мировом рынке оружия, – это номенклатурное разнообразие предлагаемой на экспорт оборонной продукции.

Российский производитель готов поставлять превосходные системы цифровой связи, отличающиеся высокой степенью надежности, и не менее хорошие и современные системы радиоэлектронной борьбы. Не лишена интереса, а соответственно и потребительского спроса бронетехника, разрабатываемая для Сухопутных войск. Общепризнаны лидирующие позиции России в разработках средств воздушно-космической и противовоздушной обороны, авиационной техники и оперативно-тактических ракетных комплексов.

По мнению вице-президента Академии военных наук России профессора Сергея Модестова, средства радиоэлектронного противодействия, дополняющие противовоздушную оборону в противостоянии беспилотным летательным аппаратам, имеют особое значение и способны полностью парализовать средства разведки, связи и системы управления войсками противника. В настоящее время самый большой рост потребительского спроса на рынке вооружений отмечается именно в сегменте средств борьбы БЛА.

По информации, представленной экспертному сообществу главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, предприятия российской «оборонки» только за первые восемь месяцев прошлого года экспортировали вооружения более чем в сорок стран мира, а общая сумма этих контрактов превысила семь миллиардов долларов. И это несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и перманентные санкции. В качестве характерных примеров этого процесса можно назвать высокую степень заинтересованности правительствами ряда государств результатом совместной российско-индийской разработки – ракетой «БраМос», приобретение Пекином сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-35 на сумму 2,5 миллиарда долларов или поставку самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сербию.

Несмотря на то, что желающих приобрести российские Су-35 не становится меньше (в настоящее время в стадии проработки находится контракт с Индонезией), Российская Федерация практически готова представить мировым импортерам оружия принципиально новый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, проходящий финальную стадию программы испытаний. Примечательно, что ряд стран-партнеров еще в августе прошедшего года оформил официальные заявки на его приобретение.

В ближнесрочной перспективе холдинга «Вертолеты России» – начало серийного производства и формирование экспортного предложения в отношении «Феникса» – нового транспортно-боевого вертолета Ми-35П, отличающегося малой акустической заметностью и способностью эффективного функционирования в условиях высокогорья и высоких температур.

Не меньшей привлекательностью для потенциального импортера обладает и еще одна суперновинка российского военно-промышленного комплекса – танк нового поколения «Армата», получивший индекс Т-14. На него также получены предварительные заявки от нескольких стран. Здесь будет уместно небольшое отступление.

В не обладающих танком, по своему функционалу хотя бы отдаленно напоминающим российскую «Армату», Соединенных Штатах Америки отношение к новой российской разработке в принципе не могло быть не только положительным, но даже нейтральным. Поэтому статья об уязвимости «Арматы», опубликованная в позиционирующем себя в качестве независимого экспертно-аналитического издания журнале The National Interest, за которым явственно маячит тень организации «Центр за национальный интерес», известной критическим отношением к рекламным заявлениям экспортеров оружия, большинством российских экспертов признана как минимум необъективной.

Свою низкую оценку используемого в конструкции Т-14 комплекса активной защиты «Афганит» ее автор основывает на схожести этого элемента с другим, применяемым на танке Т-90 «Прорыв», и непонятно почему считает, что в некоторых случаях он не обеспечивает защиту на близком расстоянии.

Однако следует понимать, что «Афганит», равно как и применяемый на «Армате» комплекс «Завеса», ранее никогда и нигде не применялся. И опыт их боевого использования просто-напросто отсутствует. Тем не менее в отличие от комплексов, защищающих танки США, «Афганит» способен противостоять даже подкалиберным бронебойным боеприпасам. Очевидно, что рассуждения заокеанского эксперта, мягко говоря, не имеют под собой реальных фактов, позволяющих делать хоть сколько-нибудь профессионально обоснованные выводы.

Неменьший интерес у потенциальных импортеров российского оружия вызывают и другие образцы бронетехники. Например, многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», унифицированный с бронеавтомобилем «Атлет». Рассматривая этот образец, надо отметить, что следуя пожеланиям заказчика, конструкторы Военно-промышленной компании существенно уменьшили его габаритные размеры. Достаточно перспективным представляется и еще один вариант легкого бронеавтомобиля 2-го класса баллистической защиты, получивший название «Стрела» и предлагаемый покупателю в двух версиях – классической и автомобиля-амфибии.

По информации, полученной от Сергея Абдулова, главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения, предприятие уже работает над документальным оформлением заявки от правительства одного из государств Ближневосточного региона на поставку «Спрут-СДМ1» – единственного в мире легкого плавающего танка.

Однако самым показательным, на наш взгляд, примером успешного продвижения отечественного вооружения, боевой и специальной техники на мировом оружейном рынке следует считать выполненный контракт на поставку российских ЗРК С-400 «Триумф» Турции – действительному члену НАТО. Ни истерические вопли о блоковом единстве, ни увещевания западноевропейских партнеров, ни угрозы применения санкций, исходившие от США, не смогли заставить Анкару изменить свое решение.

В настоящее время мировой рынок замер в ожидании выхода представленной на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» зенитно-ракетной системы «Антей-4000», в разы превосходящей по ряду технических и эксплуатационных характеристик ЗРС-предшественницу – «Антей-2500».

Смена поколений и поиск партнеров

Говоря о рынках, следует отметить, что традиционными импортерами российского оружия являются страны Африки и Ближнего Востока – Ирак, Йемен, Сирия, Ливия, Египет и Алжир.

Новыми, приобретенными в течение последних десятилетий партнерами – покупателями продукции российского оборонно-промышленного комплекса стали некоторые страны Персидского залива, Венесуэла, Турция. Однако финансовая выгода – это не единственный плюс, получаемый государством в процессе военно-технического сотрудничества. Не менее важным представляется изменение формата политических взаимоотношений, возникновение интеграционных связей, обусловленных необходимостью обслуживания и модернизации проданного вооружения, обучения персонала.

Еще одним действенным стимулом развития торговли отечественным вооружением, боевой и специальной техникой следует считать происходящий сегодня в армиях большинства развитых стран процесс смены поколений вооружений. Эффективная деятельность России по разработке новых поколений авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной и противокосмической обороны, подводных лодок, оснащенных анаэробными энергоустановками и т. д, позволяет Российской Федерации не только активно участвовать в этом процессе, но и позиционироваться в качестве ключевого игрока мирового рынка оружия.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (874) за 30 марта 2021 года