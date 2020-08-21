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Ракеты SpaceX оказались бесплатными

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Глава американской компании SpaceX Илон Маск рассказал в Twitter про экономические выгоды, которые приносит многоразовое использование первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9.

Из его слов следует, что начиная с третьего пуска первая ступень носителя, на которую приходится большая стоимость ракеты, фактически оказывается бесплатной.

«Возвращение ступени Falcon 9 снижает полезную нагрузку [ракеты] менее чем на 40 процентов, а подготовка [использованной ступени к новому пуску] составляет менее 10 процентов стоимости [новой ступени], так что два полета окупают производство ступени, делая прибыльным третий старт», — написал инженер и бизнесмен.

В августе SpaceX побила собственный рекорд, в шестой раз использовав одну и ту же первую ступень в ракетных пусках.

В июне РИА Новости, ссылаясь на финансовый отчет за 2019 года Центра Хруничева, самого убыточного предприятия «Роскосмоса», сообщило, что стоимость производства тяжелой ракеты «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже цены носителя «Протон-М», который ей предстоит заменить.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми.

В мае 2018 года Рогозин, возглавив «Роскосмос», немедленно призвал предприятия госкорпорации найти применение ракетам семейства «Ангара».

Согласно открытым данным, стоимость полностью новой Falcon 9 для коммерческих заказчиков оценивается в 60 миллионов долларов, при этом на первую ступень приходится около 60 процентов от цены носителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
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1 комментарий
№1
21.08.2020 08:50
$60 (млн)*0.6 (1-я ступень) * 0.1(обслуживание) = $3,6 млн.

Т.е., если указанные цены верны, то "в ценах для заказчика" обслуживание 1й ступени менее 3,6 млн. Даже на наши деньги: ~ 3,6 * 74 =   266 млн. руб. - это "копейки".
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