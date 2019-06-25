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25.06.2019
Lenta.ru

Рогозин показал котлован

Разделы: Космонавтика
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@Rogozin / Twitter

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик с котлованом.

"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей", — написал менеджер.

Предыдущий твит главы госкорпорации был также посвящен "Ангаре". "В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы "Центра Хруничева" в Москве и Омске готовят несколько РН [ракет-носителей] "Ангара" тяжелого и легкого класса к продолжению летных испытаний. С 2022 года в Омске будем делать по четыре "Ангары А5", а с 2024-го — не менее восьми тяжелых и двух легких РН в год", — сообщил гендиректор.

В мае 2018 года Рогозин, возглавив "Роскосмос", немедленно призвал предприятия госкорпорации найти применение ракетам семейства "Ангара".

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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