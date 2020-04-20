Рогозин назвал многоразовые ракеты «невыгодными»

Многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, половина топлива уходит на то, чтобы вернуть ступени ракеты Falcon-9 от SpaceX на Землю. «То есть реально ракета, которая может вывести более 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше, а остальное съедает сама ракета на возвращение. Поэтому это экономика такая, специфическая», — сказал он.

Также Рогозин указал на сложность и дороговизну обслуживания многоразовых ракет, а также на необходимость чистить и проверять на повреждения кислород-керосиновые двигатели ракет Илона Маска после каждого пуска.

«Это красивая инженерная идея, она нам всем нравится, но пока мы не видим возможности следовать этому примеру, потому что наши ракеты действительно эффективные, они с высочайшей степенью надежности и с прекрасной статистикой», — резюмировал он.

17 апреля Рогозин предложил запустить грузовик КАМАЗ на российской тяжелой ракете «Ангара-А5». Таким образом он шутливо отреагировал на запуск в феврале 2018 года Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster.

Ранее было подсчитано, что грузоподъемность Falcon Heavy почти в три раза выше, чем «Ангара-А5». В отличие от одноразовой российской ракеты, американский носитель является частично многоразовым. Кроме того, стоимость пуска Falcon Heavy начинается с 90 миллионов долларов, тогда как цена старта «Ангара-А5» оценивается в 100 миллионов долларов.