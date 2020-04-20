Войти
Lenta.ru

Рогозин назвал многоразовые ракеты «невыгодными»

229
0
-1
Источник изображения: Фото: SpaceX

Многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, половина топлива уходит на то, чтобы вернуть ступени ракеты Falcon-9 от SpaceX на Землю. «То есть реально ракета, которая может вывести более 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше, а остальное съедает сама ракета на возвращение. Поэтому это экономика такая, специфическая», — сказал он.

Также Рогозин указал на сложность и дороговизну обслуживания многоразовых ракет, а также на необходимость чистить и проверять на повреждения кислород-керосиновые двигатели ракет Илона Маска после каждого пуска.

«Это красивая инженерная идея, она нам всем нравится, но пока мы не видим возможности следовать этому примеру, потому что наши ракеты действительно эффективные, они с высочайшей степенью надежности и с прекрасной статистикой», — резюмировал он.

17 апреля Рогозин предложил запустить грузовик КАМАЗ на российской тяжелой ракете «Ангара-А5». Таким образом он шутливо отреагировал на запуск в феврале 2018 года Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster.

Ранее было подсчитано, что грузоподъемность Falcon Heavy почти в три раза выше, чем «Ангара-А5». В отличие от одноразовой российской ракеты, американский носитель является частично многоразовым. Кроме того, стоимость пуска Falcon Heavy начинается с 90 миллионов долларов, тогда как цена старта «Ангара-А5» оценивается в 100 миллионов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Tesla
КАМАЗ
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
10.08.2018
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
06.03.2018
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 17:00
  • 323
Страна не работает до 30 апреля
  • 20.04 16:56
  • 8
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 16:53
  • 27
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 20.04 16:44
  • 15
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 20.04 16:12
  • 4
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 15:56
  • 185
Дополнительные функции
  • 20.04 14:55
  • 6
Чип идей
  • 20.04 14:38
  • 607
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 20.04 14:29
  • 2
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
  • 20.04 13:34
  • 163
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 12:17
  • 15
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 11:51
  • 31
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 11:32
  • 13
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 20.04 07:50
  • 1
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 06:25
  • 5
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году