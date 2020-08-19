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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию «в различных регионах мира»

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Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Erin Scott

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили укрепление мер доверия для предотвращения инцидентов, а также обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира.

"Восемнадцатого августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером. Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы Минобороны России.

Отмечается также, что стороны обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира.

Так массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.


Александра Юдина

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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