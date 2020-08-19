Минобороны Белоруссии сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Белоруссии проинформировало о выполнении плановых полетов военной авиации для охраны госграницы республики.

"Выполняются плановые полеты авиации в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Полеты выполняют летчики 50-й смешанной авиабазы (на Ан-26), 116-й штурмовой авиабазы (на Як-130), 61-й истребительной авиабазы (на Су-30СМ). Летчики 116-й ШАБ и 50-й САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, сообщается о запланированных боевых стрельбах ЗРК. "Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к тактико-строевому занятию с боевой стрельбой зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пусков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - отмечается в сообщении.

В настоящее время подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне (Доманово, Брестская обл.) ВВС и войск ПВО.

Учебные занятия также проводятся с техникой и личным составом двух механизированных бригад. "С подразделениями 11-й отдельной механизированной бригады проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне (Брестская обл., - "ИФ"), с подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в пункте постоянной дислокации и на бригадном полигоне", - говорится в сообщении.

Ранее подразделения ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Белоруссии заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.

В Гродненской области, в непосредственной близости от границы с Литвой с 17 по 20 августа пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман".

Кроме того, "в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске, - "ИФ") выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы".

Минобороны также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой. "Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", - говорится в сообщении.

На прошлой президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно. "То, что происходит на этих территориях (на Западе, - "ИФ"), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявлял Лукашенко .