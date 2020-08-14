Войти
Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" поможет "РусГидро" создать интеллектуальную платформу по управлению транспортными потоками компании

97
0
0
Центр «ГЛОНАСС»
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС «ГЛОНАСС».
Источник изображения: www.ipromash.ru

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РусГидро" будут развивать технологическое сотрудничество.

"АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" заключили соглашение о намерениях, предусматривающее сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Документ подписали генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский и управделами "РусГидро" Артем Алексеев.

"Компании планируют сотрудничество по ряду направлений, включая создание, развитие и использование систем мониторинга транспорта и логистики, а также интеллектуальных транспортных систем и дорожных сервисов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о совместной реализации экспериментальных программ, а также проведении исследований и пилотных проектов в сфере применения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

"Результатом сотрудничества АО "ГЛОНАСС" и "РусГидро", в соответствии с подписанным Соглашением, должно стать создание интеллектуальной транспортной платформы для обеспечения автоматизированного управления транспортными потоками, мониторинга и управления специальной техникой, а также мониторинга транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки или перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов", - заявили в АО "ГЛОНАСС".

АО "ГЛОНАСС" - оператор государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Инфраструктура системы позволяет создавать современные продукты с использованием передовых навигационных и сетевых технологий, в том числе проводить мониторинг автопарка для владельцев автотранспортных компаний и грузов для отправителей, перевозчиков и получателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
02.08.2019
Военные испытали систему мгновенной передачи данных на дальние расстояния
07.08.2018
ВШЭ будет готовить специалистов по интернету вещей в рамках соглашения с АО "ГЛОНАСС" (Обновленная версия)
10.07.2017
Конструктор о наноспутниках и их судьбе: выполнил задачу и сгорел без остатка
11.03.2015
Экстренные службы будут автоматически получать координаты звонящих
31.10.2012
Абсурд как аксиома
25.10.2012
ГЛОНАСС нужен «эффект масштаба»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая