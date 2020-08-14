АО "ГЛОНАСС" поможет "РусГидро" создать интеллектуальную платформу по управлению транспортными потоками компании

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РусГидро" будут развивать технологическое сотрудничество.

"АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" заключили соглашение о намерениях, предусматривающее сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Документ подписали генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский и управделами "РусГидро" Артем Алексеев.

"Компании планируют сотрудничество по ряду направлений, включая создание, развитие и использование систем мониторинга транспорта и логистики, а также интеллектуальных транспортных систем и дорожных сервисов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о совместной реализации экспериментальных программ, а также проведении исследований и пилотных проектов в сфере применения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

"Результатом сотрудничества АО "ГЛОНАСС" и "РусГидро", в соответствии с подписанным Соглашением, должно стать создание интеллектуальной транспортной платформы для обеспечения автоматизированного управления транспортными потоками, мониторинга и управления специальной техникой, а также мониторинга транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки или перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов", - заявили в АО "ГЛОНАСС".

АО "ГЛОНАСС" - оператор государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Инфраструктура системы позволяет создавать современные продукты с использованием передовых навигационных и сетевых технологий, в том числе проводить мониторинг автопарка для владельцев автотранспортных компаний и грузов для отправителей, перевозчиков и получателей.