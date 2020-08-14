В танковой армии ЗВО в Московской области приступили к тренировкам динамического показа на МВТФ "Армия-2020"

ЦАМТО, 13 августа. Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО на полигоне Алабино в Московской области приступили к практическим тренировкам динамического показа возможностей вооружения и военной техники в рамках подготовки к МВТФ "Армия-2020".

При показе боевых возможностей ВиВТ танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают задачи ведения маневренной обороны.

Танкисты ЗВО на танках Т-80, Т-80БВМ, Т-72Б3, мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, артиллеристы на РСЗО "Град", РСЗО "Солнцепек" проведут боевые стрельбы по условному противнику в рамках показа боевых возможностей боевой техники.

Ранее подразделения танковой армии ЗВО совершили марши от 50 до 500 км комбинированным способом на боевой технике, которую покажут в учебном бою и на площадках выставки, сообщает пресс-служба округа.