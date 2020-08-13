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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ купит 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых Як-130 более чем за 100 млрд рублей

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Два новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130 (бортовые номера "01 красный" и "02 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2020
Два новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130 (бортовые номера "01 красный" и "02 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2020.
Источник изображения: NsKPlanes / ВКонтакте

Иркутск. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные подпишут в этом году два контракта на сумму более 100 млрд рублей на поставку истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130", - сказал Шойгу в среду в Иркутске на совещании.

Министр сказал, что в 2021 году Минобороны РФ подпишет контракт на 7,2 млрд рублей на ремонт истребителей Су-30СМ.

На Иркутском авиационном заводе по итогам модернизации появляются дополнительные производственные возможности, заявил Шойгу.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

По данным корпорации "Иркут", в составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин данного типа.

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Шойгу Сергей
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