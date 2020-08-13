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Интерфакс-АВН

Дегтярев сказал Шойгу, что готов помочь Амурскому судостроительному заводу с подбором кадров

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Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Источник изображения: Ридус

Комсомольск-на-Амуре. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил работу судостроительного и авиастроительного заводов в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Шойгу проверил работу Амурского судостроительного завода (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России", - отмечается в сообщении.

Министра сопровождал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Шойгу заявил, что прибыл на завод, чтобы "лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить ГОЗ, но и принять решение о его способности построить еще 6 корветов за 8 лет".

Шойгу подчеркнул, что это "рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 млрд и более 100 млрд - в федеральный бюджет, ритмичность работы предприятия до 2028 года".

В ответ на заверения руководства АСЗ, что завод готов, но многое будет зависеть от кооперации, он сказал: "Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края". В ответ врио губернатора Дегтярев заявил, что край "готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров".

Также министр обороны проверил работу Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ).

"Шойгу проверил работу КнААЗ, производящего истребители Су-35С и Су-57", - отмечается в сообщении.

Глава военного ведомства проинспектировал готовность механообрабатывающей части завода, в том числе одного из самых современных в России цеха обработки алюминиевых сплавов, к выполнению масштабного гособоронзаказа.

Большое внимание было уделено агрегатно-сборочному производству, где уже в течение нескольких лет успешно действует поточная линия по строительству Су-35С. Агрегаты самолета поступают в специализированные цехи по сборке составных частей фюзеляжа, который в дальнейшем передается в цех окончательной сборки, где проводится стыковка крыльев, килей, шасси, наполнение самолета электро- и радиооборудованием, установка двигателей.

После этого самолет отправляется на Летно-испытательную станцию, где идет проверка и отработка всех систем, а также летные испытания. Параллельно в агрегатно-сборочных цехах идет поэтапная реализация проекта поточной линии для сборки истребителей 5-го поколения Су-57.

Как доложил гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко, по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 г. 76 самолетов Су-57.

В соответствии с Гособоронзаказом в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы "Русские витязи", причем одна из них досрочно. До конца года в ВКС России поступят еще 6 Су-35С.

ОАО "Амурский судостроительный завод" - многопрофильное предприятие, производственные мощности которого включают корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, электромонтажное, трубное, машиностроительное, металлургическое, малярное производства, испытательный центр материалов и изделий, участок гальванических покрытий.

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