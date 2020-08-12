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Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы

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Всеармейские соревнования "Уверенный прием"
Всеармейские соревнования "Уверенный прием".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

Минобороны Японии объявило о создании специального подразделения радиоэлектронной борьбы, цель которого – обездвижить и «ослепить» средства нападения противника. Конечно же, под противниками подразумеваются Россия и Китай. Читатели отметили необходимость развития военного дела в Японии, вспоминая, как ловко Россия «захватила» Крым.

Оно займется разработкой новых средств РЭБ воздушного и наземного базирования

В целях дальнейшего укрепления военного потенциала Японии министерство обороны объявило о создании весной будущего года отдельного специального подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предполагается, что это подразделение будет задействовать новые технологии электромагнитных и инфракрасного излучений в борьбе с военными атаками против японских объектов. Эти средства будут иметь и воздушное (самолеты электронной борьбы Standoff), и наземное базирование. Их цель - обездвижить и "ослепить" средства нападения противника. Подразделение будет базироваться на военной базе сил самообороны Кэнгун (префектура Кумамото). Оно будет не только использовать средства РЭБ, и проводить исследовательскую работу в данной области.

Указанная мера предпринимается японским военным ведомством в ответ на стремительное развитие средств электронной войны Китаем и Россией. Основное внимание будет уделяться созданию и задействованию средств борьбы с военно-морскими и военно-воздушными десантными операциями на окружающих Японию островах. Речь идет об активном противодействии радарам, средствам связи и электронной разведки противника.

Новое спецподразделение будет активно взаимодействовать с теми частями сил самообороны, в чью задачу входит защита японского суверенитета над окружающими Японию островами и их силовой возврат. Спецподразделение РЭБ будет обеспечивать устойчивость работы средств связи войск самообороны, находящихся на переднем фланге, а также подавлять работу вражеских радаров и других электронных средств.

Комментарии японских читателей

ber

Если речь идет о взаимодействии нового спецподразделения РЭБ с теми частями сил самообороны, которые должны обеспечивать силовой возврат захваченных островов, то, наверное, у наших военных есть конкретные планы, как "отбить" у Китая острова Сенкаку в том случае, если он их оккупирует? Думается, что этому подразделению следовало бы также заниматься разработкой разного рода электромагнитного оружия и оружия направленной энергии.

morochan

Вспомните, как при захвате Крыма Россия эффективно "сковала" все электронные средства связи и наблюдения у украинской армии. Имевшая численность в три раза меньше, чем у украинцев российская группировка добилась своей цели при минимальном задействовании оружия.

Вот чему нужно учиться бедной людьми Японии!

yajima

Наконец-то силы самообороны взялись за дело! Все силы против китайских, российских и северокорейских ракет! Они должны встретить мощный щит из помех, ложных команд и ослепления их радаров и сенсоров!

hid

Нужно всемерно усиливать средства РЭБ воздушного базирования. Представляется целесообразным отказаться от закупки части дорогих американских истребителей F-35, а высвободившиеся средства направить на приобретение у США отличных самолетов электронной борьбы EA-18G Growler.

pla

Техника - это хорошо! Но вот идет ли наша молодежь в силы самообороны? В этом есть большая проблема!

cipher

Россия очень сильная в технологиях радиоэлектронной борьбы. Опять же вспомните, как она "завалила" украинскую армию в Крыму потоком ложных команд. И в Сирии у них средства РЭБ очень эффективны.

dor

Наконец-то наши силы самообороны подняли свои тяжелые задницы! Но все равно в области РЭБ мы еще в начальной школе. Отстаем от России и Китая. Нужно искать и готовить талантливую молодежь - своих "белых хакеров"!

rev

Хотим американские EA-18G Growler. Их уже имеют Австралия, Германия и даже Финляндия. И только мы все никак!

rac

Поддерживаю создание в силах самообороны такого высокотехнологичного спецподразделения! А то среди окружающих стран (ну, пожалуй, за исключением Южной Кореи), мы выглядим, как маленький мальчик в компании взрослых дядей!

sekai no ore wa hitori

Японские силы самообороны намного слабее, чем мы думаем. Они не смогут защитить Японию. У наших военных бомб, ракет и горючего всего-то на неделю.

fox

А я подумал, что это решение минобороны Японии - шутка. О чем вы говорите? Мы безнадежно отстали. Другие страны в области РЭБ уже далеко впереди. А мы уперлись - ракеты сбивать ракетами. Сейчас другие времена! Надо думать, как привлекать людей в армию. Думать о мотивации, о зарплате. Эта наша Абэномика (неологизм - Абэ+экономика - прим. пер.) сожрала прорву государственных средств. А толку?

hap

Поздно! Возьмите Северную Корею: ни экономики, ни технологий. А уже обладает ракетно-ядерным потенциалом, и потому сильнее Японии. Это все результат беспомощности наших политиков и бездарности руководящих бюрократов из министерства обороны.

nob

Ну вот мы и сподобились - только сейчас заговорили о средствах РЭБ. Это насколько же лет мы отстали от всех? А может, наши политики и правительства специально рисовали себе "воображаемого противника", чтобы противопоставить ему какие-то хитрые планы?

doh

Я-то подумал, что речь идет о кибервойсках. А это всего лишь спецподразделение радиоэлектронной борьбы. Да весь мир уже давно ушел вперед!

miz

Сколько бы мы ни пытались насытить свои силы самообороны новым дорогим и высокотехнологичным оборудованием, это будут только пустые хлопоты, пока наши военные не откажутся от заскорузлых чужих военных доктрин типа "доктрины вьетнамской войны".

ish

Народ у нас совсем не понимает, что если бы у нас не было сил самообороны, то Китай, Южная Корея и Россия давно на нас напали бы. Нужно больше тратить на оборону, обеспечить большее уважение военным, меньше доверять окружающим странам. На доверии они нас моментально поработят.

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1 комментарий
№1
12.08.2020 17:35
Лишний раз убеждаешься в том, как все "диванные" эксперты и простые обыватели во всём мире похожи друг на друга.Меняешь название страны,вместо войск РЭБ обсуждаешь  войска химзащиты,тылового обеспечения или силы ВМФ и ВВС.Никакой особой разницы.Та же палитра эмоций,те же оценки от полного восхищения и всеобщего "одобрямса" до полного уныния и отчаяния.Мол,всё пропало,мы все умрём!...И Северная Корея нас захватит,и Россия с Китаем нас поработят и последние острова отнимут...) Мде,как же мы все похожи,люди-человеки.)
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