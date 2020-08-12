Войти
ТАСС

Три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетали на перехват беспилотника США над Чукотским морем

573
0
+1
RQ-4B Global Hawk
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Источник изображения: https://twitter.com/ItaMilRadar

Экипажи российских истребителей идентифицировали цель как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские истребители МиГ-31 были подняты в воздух из-за приближения к госгранице РФ беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk ВВС США. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

11 августа 2020 года российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО, уточнив, что экипажи российских истребителей идентифицировали цель как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что экипажи российских истребителей приближались к воздушном объекту на безопасное расстояние. "После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в НЦУО.

Нарушения беспилотником госграницы России допущено не было. Все полеты МиГ-31 проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в центре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
17.04.2019
Северный морской пуск: Арктику защитят С-400 и системы "Панцирь-С"
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
03.09.2013
Виртуальность и разукомплектация
27.09.2012
Везде, где потребуется
01.12.2008
Поиск беспилотников для Российской армии. Нужны ли Вооруженным силам РФ зарубежные аппараты?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 17:42
  • 23
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 12.08 17:40
  • 2120
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 17:35
  • 1
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
  • 12.08 17:08
  • 1
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"
  • 12.08 17:01
  • 5
Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации
  • 12.08 16:10
  • 21
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 12.08 16:04
  • 4
Гибель «Курска»: без права на забвение
  • 12.08 16:04
  • 2
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 15:57
  • 1
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
  • 12.08 15:07
  • 13
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 15:01
  • 1
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 14:47
  • 4
Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
  • 12.08 14:37
  • 2
Военная культура отправлена в обоз
  • 12.08 12:39
  • 1
«Кассандру» никто не спрашивает
  • 12.08 11:36
  • 51
Рогозин высказался о «диванных идиотах»