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Интерфакс-АВН

Глава МИД ФРГ: только с участием РФ в обсуждении важных международных тем можно достичь устойчивых результатов

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек, но с Россией надо говорить открытым текстом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Там, где необходимо внести ясность, лучше всего говорить открытым текстом. Поэтому я сегодня в первый раз после начала пандемии коронавируса совершаю поездку в Россию", - заявил Маас во вторник в Москве в преддверии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Не секрет, что в прошлом году мы попали в непростую ситуацию, не в последнюю очередь в связи с убийством в берлинском Тиргартене, ответственность за которое федеральный прокурор Германии возлагает на российские государственные службы", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

"Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек. Это становится еще более очевидно из-за того, что пандемия коронавируса дополнительно осложняет прямые контакты между Германией и Россией", - сказал Маас.

"Только с участием Москвы в обсуждении важных международных тем мы достигнем устойчивых результатов. Это в равной степени касается положения на востоке Украины, в Ливии и в Сирии", - отметил Маас.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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