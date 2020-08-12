Глава МИД ФРГ: только с участием РФ в обсуждении важных международных тем можно достичь устойчивых результатов

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек, но с Россией надо говорить открытым текстом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Там, где необходимо внести ясность, лучше всего говорить открытым текстом. Поэтому я сегодня в первый раз после начала пандемии коронавируса совершаю поездку в Россию", - заявил Маас во вторник в Москве в преддверии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Не секрет, что в прошлом году мы попали в непростую ситуацию, не в последнюю очередь в связи с убийством в берлинском Тиргартене, ответственность за которое федеральный прокурор Германии возлагает на российские государственные службы", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

"Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек. Это становится еще более очевидно из-за того, что пандемия коронавируса дополнительно осложняет прямые контакты между Германией и Россией", - сказал Маас.

"Только с участием Москвы в обсуждении важных международных тем мы достигнем устойчивых результатов. Это в равной степени касается положения на востоке Украины, в Ливии и в Сирии", - отметил Маас.